Ranieri ha detto sì: nuovo affare Milan-Roma, 4 milioni sul piatto

Milan e Roma sono pronte a chiudere un nuovo colpo di mercato in vista di gennaio con Claudio Ranieri che ha dato il suo parere positivo all’operazione.

Dopo i trasferimenti di Alexis Saelemaekers e di Tammy Abraham durante gli ultimi giorni di agosto, Milan e Roma sono ad un passo dal chiudere un’altra operazione in vista della sessione invernale di trattative.

A poco più di un mese dalla riapertura ufficiale del calciomercato sono molte le mosse dei club che sono alla ricerca di colpi per sistemare le proprie rose. Il Milan e la Roma, dopo aver chiuso lo scambio tra Saelemaekers ed Abraham ad agosto, sono in contatto per andare a chiudere un altro colpo, questa volta a titolo definitivo. Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma, avrebbe dato il suo ok per la buona riuscita dell’affare.

Calciomercato, nuovo affare tra Milan e Roma: si chiude a gennaio

Il Milan è pronto a salutare Davide Calabria durante il mercato di gennaio. Il terzino destro, fermato da un infortunio ad inizio stagione, è pronto a cambiare maglia considerato anche il suo contratto in scadenza nel giugno del 2025. Sulle sue tracce c’è da tempo la Roma, pronta a mettere sul piatto circa 4 milioni di euro.

Durante la scorsa estate Davide Calabria è stato seguito dal Galatasaray che, conscio del contratto in scadenza del terzino, ha provato a convincere il Milan ed il giocatore ad accettare il trasferimento. Il no è giunto dal calciatore che ha deciso di restare in rossonero nonostante le trattative per il rinnovo del contratto siano ormai ferme da un bel po’.

Paulo Fonseca ha ormai scelto Emerson Royal come terzino destro titolare della squadra con il brasiliano che ha in Terracciano o Jimenez le possibili alternative sulla fascia destra per il prosieguo della stagione. Per provare a monetizzare dalla sua partenza, il Milan è pronto a dare l’ok alla partenza di Davide Calabria che nella Roma di Claudio Ranieri potrebbe trovare maggiore spazio.

I giallorossi, già dalla scorsa estate, sono alla ricerca di un nuovo terzino destro che possa sistemare la linea difensiva. Al momento a disposizione dell’ex allenatore del Cagliari c’è il solo Celik con il club pronto ad intervenire per sistemare il ruolo rimasto scoperto. Il costo del cartellino di Calabria si aggira intorno ai 4 milioni di euro ma non è escluso che, per non perderlo poi a zero dopo pochi mesi, il Milan possa dare l’ok al trasferimento anche per 3 milioni.