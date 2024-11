Futuro Daniel Maldini, la decisione è presa: tifosi del Milan increduli

Che ne sarà di Daniel Maldini? Il futuro dell’ex Milan si fa ogni giorni più chiaro: ecco dove giocherà il giovane fantasista.

Il futuro del Monza passa soprattutto da Daniel Maldini, il figlio d’arte in estate si è trasferito dal Milan ai brianzoli e ora le responsabilità cominciano a farsi sentire davvero. Avvio di stagione certamente interessante per l’ex esterno d’attacco rossonero che grazie alle sue prestazioni è riuscito a convincere pressoché tutti.

Incluso il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti che non appena ne ha avuto la possibilità lo ha convocato in Nazionale. Dire se farà parte dell’Italia in pianta stabile, e magari prendere parte alla Coppa del Mondo come suo padre e suo nonno, oggi è prematuro ma sicuramente la strada presa sembra quella giusta.

Oggi Maldini è un prezioso elemento per la Nazionale e soprattutto per la Serie A che spera di coccolarselo ancora a lungo. In giro gli estimatori del classe 2001 non mancano e il suo futuro sta piano piano cominciando a prendere forma.

Calciomercato Milan, la scelta su Maldini: futuro deciso

Purtroppo, però, non tutti sono rimasti stregati dal suo talento, in primis la società rossonera che lo ha forse lasciato andare con un po’ troppa facilità. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno alla base per lui, per continuare in qualche modo il percorso iniziato dalla sua famiglia, ma ad oggi il Milan non sembra voler puntare su di lui.

Niente avventura con il Milan per Maldini che sarà un calciatore del Monza anche in futuro, salvo eventuali colpi di scena legati alla clausola prevista dal contratto. L’ex meneghino può infatti trasferirsi dai brianzoli ad un altro club di Serie A per appena 12 milioni di euro, somma che starebbe cominciando a stuzzicare la fantasia di più di qualche società italiana.

La Lazio sembra essere una delle destinazioni più probabili ma attenzione anche alla Fiorentina. Qualche tifoso sperava che potesse essere il Milan a sfruttare l’opzione ma oggi i rossoneri hanno deciso di chiamarsi fuori. Per gli eventuali acquirenti esteri il prezzo della clausola sale a 15 milioni. Contratto che rimarrà in vigore fino al 2026 anche se a fine stagione le cose potrebbero cambiare visto che club e giocatore potrebbero presto parlare di rinnovo. Prima di tutto c’è però una salvezza che va conquistata con le unghie e con i denti.