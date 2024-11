La Juve fa infuriare Milan e Torino: la mossa sul mercato scatena il caos

La Juventus pronta ad agire sul mercato. Nel mirino è finito un talento di proprietà del Torino: Giuntoli pronto all’azione.

La possibile partenza di Niccolò Fagioli apre orizzonti fino a pochi giorni fa sconosciuti alla Juventus. Il centrocampista 23enne, come testimoniato dalla recenti esclusioni dalla formazione titolare, ha infatti perso lo status di intoccabile. Il tecnico Thiago Motta lo stima ma, in queste ultime settimane, ha preferito dare spazio ad altri elementi della rosa. Le parti a gennaio potrebbero quindi separarsi, con il club che conta di utilizzare i proventi della sua cessione per finanziare i prossimi colpi in entrata.

Il classe 2001 ha vissuto la sua notte di gloria lo scorso 2 ottobre, risultando tra i migliori in campo nel match di Champions League vinta ai danni del Lipsia. Da quel momento in poi, però, la sua stella si è eclissata al punto da non essere utilizzato nelle sfide contro l’Udinese, il Lille ed il Torino. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha quindi deciso di inserirlo nell’elenco dei sacrificabili, facendo sapere alle pretendenti di essere pronto a sedersi al tavolo delle trattative. Sulle tracce di Fagioli c’è in primis il Paris Saint Germain, che in lui intravede un possibile erede di Marco Verrati.

Alla corsa si sono poi iscritte alcune squadre di Premier League, pronte a prenderlo facendo leva sulla voglia di rivalsa del giocatore. La Vecchia Signora, dal canto suo, conta di incassare almeno 30 milioni da destinare all’ingaggio di due difensori in grado di colmare il vuoto lasciato da Gleison Bremer e Juan Cabal nonché un vice-Vlahovic. Se a gennaio la società appare quindi orientata a privarsi del regista, in estate conta invece di prenderne uno nuovo. I riflettori, in tal senso, risultano puntati su un talento in rampa di lancio di proprietà del Torino.

Mercato Juventus, come Bremer: fari puntati sul gioiello del Torino

Parliamo di Samuele Ricci, divenuto il principale faro della manovra granata (sempre titolare in campionato) ed entrato ormai stabilmente nel giro della Nazionale. Un elemento di grande qualità, abile in fase di recupero del pallone che nell’impostazione. Giuntoli ha provveduto a raccogliere le prime informazioni consapevole, in ogni caso, degli ostacoli che dovrà riuscire a superare per concretizzare il colpo.

L’ex Empoli, in particolare, piace molto anche al Manchester City (che ha mandato alcuni suoi emissari ad osservarlo dal vivo) ed al Milan, che si è mosso per trovare il successo di Ismael Bennacer. La Juve, quindi, cercherà di accelerare i tempi per bruciare la folta concorrenza. Il Torino, dal canto suo, si prepara a salutarlo anche perché il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e, finora, non è stato trovato l’accordo per rinnovarlo. Il divorzio si avvicina ma dove proseguirà la carriera di Ricci è ancora tutto da scoprire.