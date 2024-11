Il Milan corre ai ripari, addio Theo: il sostituto è già stato scelto

L’addio di Theo Hernandez al Milan al termine del campionato in corso non sembra un’opzione da scartare al termine del campionato in corso.

La scadenza dell’attuale contratto del terzino sinistro con il Milan è prevista per giugno del 2026 e, se non dovesse arrivare il rinnovo entro la fine del campionato, i rossoneri potrebbero pensare ad una sua cessione per fare cassa e non rischiare di perderlo poi a zero dopo un anno.

C’è preoccupazione tra i tifosi del Milan per quello che riguarda il futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez. I due francesi hanno un contratto in scadenza nel giugno del 2026 ed al momento non sembrano vicinissime le firme sui prolungamenti degli accordi. Il Milan non vuole arrivare al termine del campionato con i calciatori ad un anno dalla scadenza e, se si dovesse verificare questa condizione, il club potrebbe dare l’ok alla cessione delle stelle. Nel frattempo la dirigenza si sta guardando intorno per cercare di trovare un sostituto all’altezza del terzino sinistro.

Calciomercato, il Milan ha trovato il sostituto di Theo Hernandez

Il Milan ha individuato il possibile sostituto di Theo Hernandez nel caso in cui il terzino dovesse salutare al termine della stagione in corso. I rossoneri hanno infatti individuato in Destiny Udogie il laterale giusto per rinforzare il binario di sinistra in vista del 2025/2026.

Acquistato dal Tottenham nell’estate del 2022, il terzino ha salutato l’Udinese e la Serie A nel 2023 restando un anno in prestito ai bianconeri. Le buone prestazioni fornite con la maglia degli Spurs hanno portato il giocatore a conquistare la chiamata di Luciano Spalletti in nazionale italiana e le attenzioni di molte big europee.

Il contratto in essere fino al giugno del 2030 con il Tottenham rende difficile la trattativa con il club inglese che vuole una somma intorno ai 40 milioni di euro per il terzino italiano. Una cifra che il Milan potrebbe avere a disposizione dalla partenza di Theo Hernandez con il francese che potrebbe portare nelle casse del club meneghino circa 50 milioni di euro con la cessione ad un anno dalla scadenza del contratto.

Oltre al nome di Udogie ce ne sono altri sulla lista dei desideri del club meneghino. Uno dei profili seguiti è quello di Juan Miranda, terzino sinistro del Bologna che era stato seguito già un anno fa quando era in scadenza di contratto con il Betis. Le buone prestazioni fornite con la maglia rossoblu stanno però convincendo il Milan a seguire di nuovo il talento spagnolo degli emiliani.