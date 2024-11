L’infortunio stravolge il mercato del Milan: ora è caos in attacco

Il calciomercato di gennaio è alle porte e il Milan ha già studiato le sue prossime mosse: importanti novità in arrivo per l’attacco.

Nuovi scenari di calciomercato per il Milan che a gennaio proseguirà con la rivoluzione. Il primo anno sotto la guida di mister Paulo Fonseca è già composto da alti e bassi ma c’è anche tutta una stagione da giocare e la società non vorrà lasciare nulla di intentato. L’obiettivo è confermare il proprio posto in Champions League e togliersi qualche soddisfazione nelle varie coppe.

Questo significa andare avanti nella coppa dalle grandi orecchie e, perché no, anche arrivare in fondo alla Coppa Italia. Quest’ultima, poi, manca addirittura dall’ormai lontanissimo 2002/03, sono oltre vent’anni che il Diavolo non si aggiudica il trofeo. Metterlo in bacheca sarebbe perciò una grande soddisfazione per l’allenatore lusitano che fin qui non è granché riuscito ad evitare le critiche.

Per terminare l’annata al meglio sarà dunque necessario correrei ai ripari. Quando? A partire dalla prossima finestra di mercato invernale. La società rossonera è pronta a stravolgere la propria rosa partendo dalla cessione: in attacco stanno per cambiare un po’ di cose.

Milan, rivoluzione in attacco: ecco come cambia a gennaio

Non c’è più spazio per lui al Milan ma in Serie A sembra avere ancora degli estimatori, soprattutto dopo le buone prestazioni offerte durante la scorsa stagione. Aria di trasferimento per il centravanti serbo Luka Jovic che un anno e mezzo dopo il suo approdo a Milanello può ora riporre nell’armadio la maglia rossonera. Sulle sue tracce c’è il Torino che è alla ricerca di un attaccante in più.

Effetto domino in vista per il campionato italiano, i granata hanno infatti deciso di muoversi e di acquistare un altro centravanti dopo l’infortunio di Duvan Zapata. Il suo futuro compagno di reparto può trasferirsi a costo zero. Un peccato per i meneghini che speravano di poter contare anche su di lui quest’anno ma alla fine, anche a causa della pubalgia, è finito per giocare pochissimo.

Eppure l’anno scorso i suoi 9 goal totali in rossonero li aveva messi via. Oggi, però, con Fonseca non sta giocando molto e l’unica cosa che resta a Jovic è quella di anticipare l’addio che avverrà comunque a stagione finita, quando il suo contratto con il Milan scadrà ufficialmente. A cessione avvenuta a prendere il suo posto in rosa dovrebbe essere Francesco Camarda, pronto a far parte della prima squadra in pianta stabile.