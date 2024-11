Riecco Bennacer, il Milan e Fonseca esultano (Video)

Ismael Bennacer è pronto a tornare. Il centrocampista algerino ha lanciato un messaggio che non lascia più alcun dubbio

Alla vigilia di Milan-Juventus, era stato Paulo Fonseca a lasciare intendere che per il rientro di Ismael Bennacer non mancasse tanto. Il tecnico portoghese, in conferenza stampa, non si è sbilanciato, non dando alcun dettaglio, ma ha fatto capire che il ritorno dell’algerino sia davvero vicino.

Oggi così sono arrivate delle nuove immagini, postate dallo stesso calciatore, sui propri profili social ufficiali, accompagnate dalla frase: “Il contro alla rovescia è iniziato”, con una clessidra ancora piena di sabbia. Serve ancora un po’ di pazienza, ma il peggio per Bennacer è ormai alle spalle. Il giocatore sta proseguendo con la riatletizzazione: nel video si vede l’ex Empoli correre, fare cambi di direzione e calciare il pallone. Tutti ottimi indizi, che portano a pensare che presto farà rientro a Milanello, per l’ultimo fase, prima di rientrare in gruppo. Gennaio è sicuramente il mese in cui il calciatore tornerà ad allenarsi con il resto della squadra così da essere nuovamente a disposizione di mister Paulo Fonseca.

Milan, Bennacer il ‘nuovo’ acquisto: il punto della situazione

Ismael Bennacer potrebbe così essere davvero il nuovo acquisto per il Milan. Lo ha fatto capire lo stesso tecnico e prima sia Geoffrey Moncada che Zlatan Ibrahimovic.

Chi dava per scontato l’investimento a gennaio per un centrocampista potrebbe dunque sbagliarsi. Di certo non ci sarà spazio per Samuele Ricci, davvero troppo caro. Urbano Cairo difficilmente lo lascerà partire per meno di 30 milioni di euro. Più facile pensare ad un calciatore che costi meno, come Belahyane del Verona, da aggiungere in rosa e che non dia problemi per la lista stranieri visto che è un classe 2004. Nel frattempo il Milan, i tifosi e Paulo Fonseca incrociano le dita, sperando che Ismael Bennacer torni davvero il prima possibile e che riesca a riavere una condizione ottimale in breve tempo. E’ lui d’altronde il giocatore giusto, in rosa, che può dare il cambio a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, più di chiunque altro. Sia Yunus Musah che Ruben Loftus-Cheek sono infatti adattati in quella posizione, come d’altronde, eventualmente, i giovani Kevin Zeroli e Silvano Vos. Bennacer, dunque, sarebbe davvero un grande nuovo acquisto.