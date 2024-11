Ufficiale, l’ex Milan ha firmato: colpo in porta

Il portiere è pronto a sfidare il Milan. L’accordo è stato annunciato dallo stesso club, attraverso il proprio sito ufficiale: ecco la nota

La storia recente legata ai portieri ha certamente sorriso al Milan. Il club rossonero, d’altronde, ha dato la possibilità a Gianluigi Donnarumma, a soli 16 anni, di esordire in Serie A e di farsi conoscere.

Il portiere della Nazionale, dopo gli anni al Diavolo e un addio a parametro zero, ha continuato l’avventura al Psg e si è imposto in azzurro, diventandone di fatto il vero leader. Oggi il classe 1999 è uno degli estremi difensori più forti del mondo, ma il Milan non ha certo rimpianti. Il Diavolo, d’altronde, è ripartito da Mike Maignan, che sta dimostrando di valere Donnarumma. Anzi, per i tifosi rossoneri, non ci sono dubbi su chi sia il migliore tra i due. Il Milan, dunque, negli ultimi anni, non ha certo avuto problemi. Anche nel proprio settore giovanile sono stati diversi a mettersi in mostra: da Plizzari, oggi al Pescara, a Desplanches, che gioca per il Palermo. Arrivando ai giorni nostri non si possono non citare ovviamente Torriani e Nava, oltre che Noah Raveyre, destinati tutti ad un futuro importante.

Ex Milan in Veneto: arriva l’annuncio ufficiale

Tornando indietro di qualche anno, invece, qualcuno si ricorderà di Filippo Perucchini. Il classe 1991 ha vinto lo Scudetto Allievi e la Coppa Italia Primavera con il Diavolo. Non sono mancate le convocazioni in prima squadra squadra, prima di giocare in prestito con AJ Fano, Lecco, Chieti in Seconda Divisione, con il Como in Prima Divisione.

L’avventura di Perucchini è proseguita al Lecce, in Lega Pro, dove è rimasto una stagione, mentre nella successiva è andato in prestito al Varese, in Serie B. E’, invece, il 2016 quando approdato al Bologna, ma viene mandato in prestito al Benevento, in Serie B, e nel gennaio 2017 torna nuovamente a titolo temporaneo al Lecce, dove rimane anche la stagione successiva, conquistando la promozione in B. Dopo l’ennesima avventura in Salento, si trasferisce all’Ascoli, prima di approdare in prestito a gennaio all’Empoli, in Serie A. Poi arrivano le esperienze con Pistoiese, Teramo e Ancona, tutte in Serie C. Ma non è ancora finita l’avventura calcistica di Perucchini: è notizia di poche ore fa, infatti, la firma ufficiale con il Legnago, squadra veneta che milita nello stesso girone di Serie C del Milan Futuro.