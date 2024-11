Fofana l’unico insostituibile: Fonseca fa ridere la sala stampa, ma c’è un problema

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca su Fofana fanno sorridere la sala stampa, ma evidenziano un grande problema per il Milan

“In hotel avrà tempo per riposare ed essere pronto per domani. Difficile far riposare Fofana in questo momento”. Paulo Fonseca, con il sorriso sulle labbra, liquida così chi in sala stampa, gli chiedeva di un possibile turno di riposo per il centrocampista francese.

Una battuta quella del tecnico portoghese che ha fatto ridere tutti i giornalisti, presenti allo stadio dello Slovan Bratislava, che domani ospiterà la sfida, valevole per la quinta giornata di Champions League, del Milan. Un Milan, obbligato a vincere, per rialzare la testa dopo il pareggio contro la Juventus e per dare un segnale, che faccia capire che il Diavolo possa davvero arrivare tra le prime otto. Domani però Paulo Fonseca si affiderà anche al turnover: ci sarà spazio chiaramente per Tammy Abraham, al posto dello squalificato Alvaro Morata, ma anche in difesa sono pronti dei cambi. Fikayo Tomori, infatti, farà rifiatare Matteo Gabbia, rientrato sabato dopo l’infortunio. Ci sarà poi Davide Calabria per l’acciaccato Emerson Royal. Diverse sostituzioni, ma Youssouf Fofana non si tocca.

Milan, Fofana non ha cambi: il francese imprescindibile

La battuta su Youssouf Fofana fa capire la sua importanza all’interno della squadra, ma allo stesso un grande problema del Milan.

Un problema noto da tempo: il Diavolo non ha un sostituto del francese, che è dunque costretto a giocare sempre. Fortunatamente per i rossoneri e Paulo Fonseca, Didier Deschamps ha deciso di non convocare Fofana per le Nations League, permettendogli di tirare il fiato. Ma da qui alla prossima sosta rischia davvero di giocarle tutte. E’ stato lo stesso tecnico portoghese a far capire, che sia Yunus Musah che Ruben Loftus-Cheek sono giocatori adattati in quella posizione. L’unico che può davvero prendere il posto di Fofana è Ismael Bennacer, che difficilmente, però, sarà arruolabile prima di metà gennaio, ma in che condizioni? Servirebbe dunque un innesto dal mercato: Samuele Ricci del Torino, Belahyane del Verona, Bondo del Monza e Frendrup del Genoa potrebbero essere profili giusti per il Milan, ma Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e lo stesso Paulo Fonseca hanno fatto capire che il Diavolo a gennaio potrebbe anche non acquistare nessuno. Una scelta che farebbe tanto discutere