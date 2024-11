Il tifoso del Milan Djokovic lascia tutti di sasso: mondo del tennis stupito

Decisione a sorpresa di Djokovic: l’annuncio clamoroso è arrivato nelle scorse ore, i tifosi stentano a crederci

Il Milan delude ancora i propri tifosi: dopo il pareggio per 3-3 col Cagliari, arrivato pochi giorni dopo l’incredibile serata di Madrid in Champions League, i rossoneri sono incappati in un altro pareggio contro la Juventus in campionato che rallenta ulteriormente il cammino dei rossoneri. Adesso rientrare nella corsa Scudetto diventa molto complicato anche se Paulo Fonseca continua a crederci; chi, invece, non ci ha forse mai creduto sono i tifosi, molto delusi dall’andamento della squadra.

Ora il Milan sarà impegnato in Champions League contro lo Slovan Bratislava, ancora in trasferta: l’obiettivo è vincere, così da rendere ancor più concreta la possibilità del passaggio del turno in coppa senza passare dal Play Off. Considerando com’era iniziato il cammino in Europa, con le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, sarebbe davvero un grande traguardo, sicuramente un buon modo per rendere un po’ più dolce questa stagione ai tifosi, ormai consapevoli che sarà una continua altalena di emozioni e risultati in campionato. Lo sarà anche per i tifosi d’eccezione, come Jannik Sinner (che ha trascinato l’Italia alla vittoria della Coppa Davis per il secondo anno di fila) e Novak Djokovic.

La decisione di Djokovic spiazza i tifosi, cosa è successo

A proposito del tennista serbo, la notizia degli ultimi giorni ha scosso totalmente il mondo dello sport. Nessuno si aspettava una decisione del genere, arrivata dal nulla e annunciata come un fulmine a ciel sereno. La notizia riguarda lui e un altro grande tennista, che solo lo scorso anno ha deciso di ritirarsi: si tratta di Andy Murray.

Lo scozzese, come annunciato nei giorni scorsi, è infatti il nuovo allenatore di Djokovic. Lo accompagnerà nella preparazione di tutta la prossima stagione, sicuramente fino al termine del prossimo Australian Open, torneo nel quale lo stesso Murray è arrivato per cinque volte in carriera in finale – e per quattro volte è stato battuto proprio dal serbo. Ad annunciare questo nuovo percorso è stato lo stesso Djokovic con un video sui suoi canali social: “Comunque non gli piaceva stare in pensione“, la didascalia che accompagna il contenuto. Intercettato da The Times, Murray ha così commentato questa sua seconda vita nel mondo del tennis: “Sono eccitato e non vedo l’ora di passare del tempo per la prima volta a fianco di Novak dallo stesso lato del campo, è un cambiamento. Spero di aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi“.