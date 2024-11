@ML – Problema alla caviglia: a rischio per Slovan Bratislava-Milan

Doppia assenza all’allenamento di rifinitura di stamattina: uno prevedibile, l’altro no. Ora è a rischio per domani

Dopo la pessima serata di sabato contro la Juventus a San Siro, il Milan ha subito l’opportunità di rifarsi in Champions League. I rossoneri infatti scendono in campo domani contro lo Slovan Bratislava per la quinta giornata del torneo. La squadra di Paulo Fonseca deve avere la forza di mettere subito da parte quanto accaduto in campionato e provare a vincere questa partita, fondamentale per il passaggio al turno successivo della competizione.

Alla fine di questa prima fase della nuova Champions mancano quattro partite: il Milan giocherà contro lo Slovan domani, poi Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Tutte avversarie alla portata contro le quali si può pensare di vincere: con dodici punti su dodici disponibili, i rossoneri staccherebbero senza problemi il pass per la prossima fase del torneo senza passare dai Play Off. E sarebbe un grande traguardo visto com’era iniziata questa avventura. Per il match di domani, Fonseca ritrova Pulisic dal primo minuto ma dovrà fare a meno di Alvaro Morata per squalifica (con Abraham stavolta in vantaggio su Camarda per sostituirlo) e non potrà probabilmente contare su un altro infortunato.

Infortunio Emerson Royal, le condizioni del terzino del Milan

Emerson Royal era infatti assente all’allenamento di rifinitura in programma stamattina a Milanello. Il brasiliano ha avuto un piccolo problema alla caviglia: niente di preoccupante ma, come sempre, né Fonseca e né lo staff vogliono rischiare, anche perché nel frattempo Davide Calabria è completamente recuperato dal recente problema al polpaccio e può giocare dal primo minuto.

A questo punto è infatti facile pensare che sarà lui il titolare domani a Bratislava, con Emerson Royal che potrebbe andare comunque in panchina: infatti il Milan sta valutando proprio in questi minuti se portarlo comunque in Slovacchia o se, invece, concedergli il totale riposo. Nonostante una buona partita contro la Juve, il brasiliano sta passando un momento difficile perché preso continuamente di mira da tifosi e giornalisti (al momento della sostituzione tutto San Siro lo ha ingiustamente fischiato). Ne sapremo sicuramente di più fra qualche ora, quando Fonseca parlerà in conferenza stampa insieme ad Abraham a Bratislava. Il tecnico portoghese deve fare i conti con le nuove polemiche nei suoi confronti dopo la brutta serata di sabato contro la Juventus. Lui stesso ha definito quella partita come “la più noiosa della mia carriera” e ora chiede ai suoi ragazzi una scossa, anche nei confronti dei tifosi, sempre più scettici sul progetto tecnico targato RedBird.