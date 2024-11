Esonero Fonseca, il Milan ha un solo nome in testa per la sostituzione

La panchina di Paulo Fonseca è tornata in bilico dopo gli ultimi risultati deludenti. Le prossime partite saranno decisive. Tra i possibili sostituti c’è già un favorito

Non certo l’inizio di stagione che si aspettavano i tifosi e la dirigenza del Milan. Troppo altalenante il rendimento dei rossoneri in una prima parte di annata in cui a vittorie esaltanti (Inter e Real Madrid) sono seguite battute d’arresto inaspettate in campionato, tali da compromettere già le ambizioni di alta classifica.

L’1-3 del Bernabeu contro il Real era stato una boccata di ossigeno anche per Paulo Fonseca, la cui posizione è tornata inevitabilmente in bilico dopo il 3-3 di Cagliari e lo 0-0 con la Juve, quest’ultimo scaturito al termine di una prestazione deludente dei suoi, incapaci di creare occasioni da gol al cospetto di un avversario largamente rimaneggiato.

Dal match di Champions League contro lo Slovan Bratislava, Fonseca tornerà sotto esame. Empoli, Atalanta, Sassuolo in Coppa Italia, Stella Rossa in Champions League, Genoa, Verona e Roma, questi gli impegni che attendono il Milan fino a fine anno, un tour de force già decisivo per gli obiettivi stagionali dei rossoneri che non possono permettersi ulteriori passi falsi soprattutto in campionato per non perdere ulteriore terreno dal gruppone al comando.

Fonseca di nuovo in bilico ? Ecco chi può sostituirlo

Le prossime partite saranno tutte prove d’appello per Fonseca. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it che cita Telelombardia, Gerry Cardinale non avrebbe gradito affatto la prestazione scadente offerta contro la Juventus. Un indizio ulteriore di come, nonostante la fiducia più volte ribadita, Fonseca sia sempre sotto esame con il club pronto anche a un cambio repentino di rotta.

Dalla stessa fonte si apprende che in cima alla lista dei possibili sostituti di Fonseca è balzato Maurizio Sarri, ancora senza panchina dopo l’addio alla Lazio e recentemente accostato anche al Torino.

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, l’allenatore toscano non ha nascosto la propria voglia di tornare ad allenare. Vedremo se avrà cambiato idea rispetto alla sua scelta di non prendere squadre a stagione in corso. Di certo, comunque, una chiamata eventuale del Milan potrebbe farlo vacillare e non poco. Oltre a Sarri, Massimiliano Allegri rappresenta un’altra opzione così come l’ex Borussia Dortmund, Edin Terzic.

Fonseca, comunque, ha ancora il proprio destino nelle sue mani. Slovan Bratislava, Empoli e Atalanta sono sfide da non sbagliare alla stregua di quella con il Sassuolo in Coppa Italia, una competizione che può diventare un obiettivo quasi prioritario qualora il Milan non dovesse rientrare nella lotta scudetto.