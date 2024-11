Un’altra bocciatura: via dal Milan per 20 milioni

Clamoroso colpo di scena nel mercato rossonero: un big può salutare adesso per 20 milioni, i tifosi stentano a crederci

Una serata tutt’altro che spettacolare quella che è andata in scena, sabato sera, a San Siro. Milan-Juventus si è chiusa con uno scialbo 0-0 che ha fatto infuriare soprattutto i tifosi del ‘Diavolo’, contrariati dall’atteggiamento che i ragazzi di Fonseca hanno messo in campo dal primo all’ultimo minuto.

Un fare guardingo, eccessivamente attendista, a causa del quale l’attacco rossonero non si è praticamente mai reso veramente pericoloso dalle parti di Di Gregorio. A questo punto tornano le ombre e i dubbi sul lavoro del tecnico lusitano, difeso a spada tratta dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. Classifica alla mano, però, il Milan è lontanissimo dalla sola idea di poter competere per lo Scudetto: il ritmo tenuto dai rossoneri non è all’altezza delle aspettative, a maggior ragione dopo una campagna acquisti oculata dalla quale sono arrivati colpi di spessore ma anche qualche delusione.

Su tutti Emerson Royal, bersagliato dalla critica di tifosi e addetti ai lavori e tra i peggiori in campo contro la ‘Vecchia Signora’. Le valutazioni che i vertici rossoneri stanno facendo riguardano, bene o male, quasi tutti gli elementi a disposizione di Fonseca. Spesso e volentieri è questione di approccio sbagliato, altre volte di confusione dal punto di vista dell’organizzazione tattica. Ci sono, poi, prestazioni talmente deludenti da porre seri dubbi su quelli che fino a qualche mese fa erano pilastri insostituibili con Pioli e che adesso con Fonseca in panchina stanno rendendo molto al di sotto delle attese.

Bocciatura totale: via dal Milan per 20 milioni

Contro la Juventus ha deluso soprattutto un uomo di fiducia, protagonista nell’ultima annata chiusa al secondo posto dietro all’Inter e che ora potrebbe clamorosamente ritrovarsi lontano da Milanello in un batter d’occhio. Parliamo di Ruben Loftus-Cheek.

Il 28enne londinese è sotto contratto con il club di Cardinale fino al 30 giugno 2027 ma le sue recenti prestazioni – in particolare proprio quella contro la Juve in cui è stato sostituito da Pulisic al 25′ del secondo tempo – hanno fatto ricredere la dirigenza, che starebbe cominciando ad entrare nell’ordine delle idee di poter lasciar partire l’inglese durante il prossimo calciomercato estivo. Difficile pensare, infatti, che l’ex Chelsea possa effettivamente fare le valigie a stagione in corso. A Loftus-Cheek, in più di un’occasione, hanno pensato diversi club di Premier League che avendo il via libera dal Milan potrebbero tornare alla carica e fare un’offerta concreta.

La dirigenza di Via Aldo Rossi, d’altro canto, si siederà al tavolo delle trattative partendo da una valutazione minima di 20 milioni di euro. Praticamente lo stesso esborso che il Milan pagò nell’estate 2023 per convincere il Chelsea a cedere Ruben. Per lui in questa prima parte di stagione 15 presenze con 850′ in campo, senza né reti né assist vincenti all’attivo.