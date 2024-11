Salta fuori la verità su Sainz-Leclerc: il racconto lascia basiti

A Las Vegas alta tensione in casa Ferrari, Leclerc arrabbiato con Sainz: ecco gli ultimi sviluppi della vicenda.

Il Gran Premio di Las Vegas ha incoronato Max Verstappen campione del mondo di F1 per la quarta volta consecutiva, ma ha fatto parlare anche per altro. Infatti, durante la gara e il post-gara si è verificata una situazione molto discussa che ha riguardato la Ferrari.

Charles Leclerc si è lamentato per essere stato sorpassato da Carlos Sainz dopo il secondo pit stop, nonostante allo spagnolo fosse stato comunicato di non farlo. Il pilota monegasco è arrivato quarto al traguardo, proprio alle spalle del compagno di squadra, e ha perso sia il podio che dei punti utili per provare ad attaccare la seconda posizione di Lando Norris nella classifica generale. Nel team radio al termine della corsa si è sfogato in maniera pesante e anche nelle successive interviste non ha nascosto il suo disappunto, spiegando che già in altre occasioni è rimasto “fregato” dal comportamento del figlio d’arte.

Ferrari F1, Sainz risponde dopo le accuse di Leclerc

Sainz in un primo momento aveva deciso di non parlare dell’accaduto davanti ai media, per non buttare altra benzina sul fuoco. Sembrava volesse semplicemente confrontarsi a quattrocchi con Leclerc e con la squadra. Poi in conferenza stampa ha voluto spiegare la sua versione dei fatti.

Queste le parole di Carlos sulla vicenda: “Inizialmente lui aveva graining sulle gomme medie e io l’ho superato prima della sosta. Successivamente ho accusato io graining con gli pneumatici duri e lui stava arrivando velocemente dietro di me. A quel punto ho provato ad anticipare quella che sarebbe stata una situazione scomoda, perché Lewis era alle spalle di Charles ed ero abbastanza certo che il team mi avrebbe chiesto di farlo passare, dato che era più veloce“.

Sainz ha aggiunto di aver chiesto al team per due-tre volte di farlo rientrare al box, così da non perdere tempo con Leclerc e poter lottare con Hamilton: “Per qualche ragione non abbiamo fatto la sosta e ho fatto passare Charles un giro più tardi del previsto, perdendo tanto tempo. Nel momento in cui dovevo fermarmi, non ci siamo neppure fermati“.

Il pilota spagnolo sembra mettere nel mirino la squadra per non aver gestito nella maniera migliore la situazione nella gara di Las Vegas: “Immagino che Charles non sia felice, ma neppure io lo sono per come sono state gestite le cose in quel momento. Nessuno è felice nel box, avremmo voluto ottenere qualcosa di più“. Sicuramente in questi giorni c’è stato un confronto tra tutte le parti per chiarirsi ed evitare che nel finale di Mondiale ricapitino situazioni spiacevoli, al netto del fatto che la Ferrari più di terzo e quarto non poteva ottenere domenica.