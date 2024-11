20 milioni, dal Barcellona al Milan: che affare per i rossoneri

Il Milan prova a strappare un top player al Barcellona: affare da 20 milioni, i tifosi ci sperano

La stagione è lunga e il Milan non ha alcuna intenzione di arrendersi. Nonostante risultati altalenanti in campionato, la squadra rossonera allenata da Fonseca è tornata a correre in Champions e sta dimostrando di avere grandi potenzialità. Per poter ambire davvero a una vittoria di prestigio serve però qualcosa in più, anche sul mercato. E non a caso la dirigenza sta lavorando con forza per regalare al tecnico un rinforzo importante a gennaio, o al massimo nel prossimo mercato estivo.

Se è vero che nei mesi che verranno potrebbero tenere banco in casa Milan alcuni casi spinosi da risolvere, da Theo a Leao, è altrettanto vero che il club sa benissimo come la rosa attualmente a disposizione del mister portoghese sia competitiva ma non abbastanza per poter insidiare in modo serio, sulla lunga distanza, squadre come l’Inter.

Servono rinforzi, in molte zone del campo. E servono rinforzi già pronti all’uso, di esperienza, non solo giovani di talento e dalle grandi potenzialità, ma anche campioni in cerca di rilancio o calciatori nel meglio della loro carriera, subito in grado di fornire il proprio contributo alla squadra. Calciatori come un top player del Barcellona, potenzialmente un affare clamoroso che potrebbe chiudersi in estate per soli 20 milioni di euro.

Milan, super colpo dal Barcellona: affare da 20 milioni, tutti i dettagli

Mentre il Barça studia un colpo importante dalla Serie A (si parla di un possibile assalto a uno tra Kvaratskhelia e Rafa Leao), il Milan va avanti per la sua strada e nel cercare nuovi rinforzi guarda anche allo stesso club azulgrana.

Più che per il reparto offensivo, le ricerche della dirigenza rossonera in questo momento vertono però sulla difesa. Pavlovic è infatti un nome su cui pianificare il futuro, ma al suo fianco Thiaw e Gabbia non possono bastare per ambire davvero alla vittoria, considerando Tomori come un calciatore importante ma destinato probabilmente a lasciare il Milan nei prossimi mesi.

In vista della possibile cessione del centrale inglese, i rossoneri si sarebbero quindi messi alla ricerca di un nuovo difensore di grande esperienza e potenzialità, caratteristiche che sembrerebbero coincidere con l’identikit del danese Andreas Christensen.

Classe 1996, titolare del Barça lo scorso anno sia in Liga che in Champions, l’ex Cheslea ha un contratto in scadenza nel 2026 e in questo momento sembra lontano da un possibile rinnovo con la squadra catalana. Fermo ai box ormai da lungo tempo (ha collezionato fin qui una sola presenza in campionato a causa di un’infiammazione del tendine d’Achille), non sembra più un inamovibile dello scacchiere azulgrana con l’arrivo di Flick, e tutto fa pensare che in estate possa essere messo sul mercato.

Valutato non meno di 30 milioni di euro, il suo cartellino potrebbe subire una forte svalutazione a causa della scadenza imminente. Ed è per questo motivo che il Milan annusa la possibilità di mettere a segno un super colpo a prezzo di saldo. La sensazione in casa rossonera è che 20 milioni possano bastare per convincere i catalani a cederlo.

E in questo modo, sperando in un suo pieno recupero dall’infortunio, Fonseca potrebbe trovarsi a disposizione un nuovo centrale di altissimo livello, blindando un reparto fin qui apparso come non propriamente imperforabile.