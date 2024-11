La Fiorentina e Palladino lo scaricano, colpo a gennaio per il Milan

Il giocatore è pronto a fare le valigie durante il calciomercato di gennaio: è un’idea del Milan, ma la concorrenza è importante

In Serie A ha giocato solamente una partita da titolare, quella del 25 agosto contro il Venezia, poi solo panchina e qualche spezzone di partita.

Per Fabiano Parisi non è certo un periodo facile a Firenze. La Fiorentina vola grazie alla cura Palladino, ma non c’è spazio per il giovane terzino italiano, scavalcato, ormai, definitivamente da Gosens. All’ex Inter e Atalanta, in realtà, è bastato mettere piede al centro sportivo della Viola per rubare il posto al classe 2000, che ha giocato altre due partite da titolare in Uefa Conference League. Per Parisi, dunque, si aprono le porte per una cessione già a gennaio. La Fiorentina, d’altronde, oltre a Gosens può contare su Biraghi, finito anche lui ai margini, soprattutto dopo il cambio di modulo. Ma sarà l’esperto terzino mancino di Cernusco sul Naviglio a ricoprire il ruolo di vice Gosens, permettendo a Parisi di fare le valigie.

Milan, concorrenza agguerrita per Parisi: ecco chi lo vuole, sfida alla Juve

Fabiano Parisi, dunque, è pronto a salutare Firenze e la Viola per vivere una nuova esperienza, quasi certamente ancora in Italia. Il nome dell’ex Empoli è sul taccuino di diverse squadre.

E’ anche su quello del Milan, che a gennaio vorrebbe regalarsi un vice Theo Hernandez e Parisi, italiano, sarebbe il colpo giusto, visto che non andrebbe a creare problemi con la lista stranieri. Il suo valore? La Fiorentina lo prese per una decina di milioni di euro dall’Empoli e il suo prezzo non è certo aumentato. Chissà dunque che non si possa prendere il giocatore, scambiandolo con Yacine Adli, che la Fiorentina è intenzionata a riscattare e non potrebbe essere altrimenti visto il rendimento fino a questo momento.

Ma su Parisi si registra la concorrenza di diverse squadre. E’ Orazio Accomando di DAZN a scrivere sul proprio profilo X come la Fiorentina sia pronta a cederlo a gennaio e che su di lui ci siano la Juventus di Thiago Motta, alla prese con diversi problemi in difesa, il Torino e il Bologna. Ma attenzione, anche ad una possibile pista straniera: anche il Lille, infatti, che ha perso Santos per infortunio, starebbe monitorando la situazione con attenzione.