Pazienza finita, sprecata l’ultima chance: andrà via dal Milan

Addio inevitabile e sostituto già scelto da parte del Milan: ha finito i jolly e ora può solo andare via.

Tre punti in Champions League ottenuti con il brivido da parte del Milan che contro lo Slovan Bratislava ha vinto ma non convinto. I rossoneri sono attualmente dentro, per quanto riguarda il passaggio alla fase successiva del torneo, ma se questa è la dimensione del club proseguire ancora nella coppa sarà davvero molto difficile.

Insomma, l’obiettivo di Milan di Paulo Fonseca è quello di limitare i danni. O almeno provare a farlo, sia in campionato, dove la rincorsa verso i primi quattro posti è ancora in atto, che in terreno europeo, lo stesso che in passato ha dato ai rossoneri grandi soddisfazioni. La partita contro gli slovacchi ha già dato delle serie indicazioni al club che appare ormai pronto a separarsi da uno dei suoi elementi di maggiore esperienza.

La sensazione è che quello meneghino sia un club spaccato in due dove la nuova guardia sta cercando di prendersi la scena mentre quella vecchia non riesce proprio a brillare come un tempo. C’è un nome su tutti che sembra aver fatto ormai il suo tempo: la cessione arriverà entro fine stagione. Già scelto chi prenderà il suo posto in estate.

Calciomercato Milan, via a costo zero: scelto il sostituto

Altra prestazione sottotono da parte di Davide Calabria che sembra sempre più fuori dal progetto. Contratto in scadenza per il terzino destro del Milan che a questo punto farebbe meglio ad abituarsi sin da subito a quello che appare come l’unico scenario possibile: la separazione. Una vita a bordo dei rossoneri per il classe 1996 che sembra però aver fatto il suo tempo. I rossoneri per sostituirlo sono pronti ad andare a pescare in Serie A.

Contro lo Slovan Bratislava è probabilmente arrivata la prova del nove per Calabria che si è permesso qualche errore di troppo. Ora il Milan sembra essersi convinto, tra gennaio e giugno il prodotto del settore giovanile andrà via. Sulle sue tracce ci sono Roma e Juventus, entrambe a caccia di un esterno basso da aggiungere alla loro rosa. Il Milan, invece, ad oggi potrebbe puntare su un terzino che quest’anno ha fatto benissimo contro i rossoneri.

Il profilo seguito da tempo è quello di Gabriele Zappa, laterale scuola Inter che nel match contro il Cagliari ha segnato ai meneghini una doppietta davvero niente male. Stando a quanto emerge da settimane, l’area scouting rossonera sarebbe pronta a prendere il classe 1999 nato a Monza a costo zero. Anche lui ha il contratto in scadenza, proprio come Calabria.