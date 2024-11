Roberto Mancini torna in Serie A: super panchina a giugno

Ritorno in Italia a sorpresa per Roberto Mancini che dopo le avventure da CT è ora pronto per tornare a fare l’allenatore di club.

Vi siete mai domandati come verrebbe accolto Roberto Mancini al suo ritorno in Italia? Presto potremmo scoprirlo. Rapporto incrinato tra i tifosi del Bel Paese e l’ex commissario tecnico della Nazionale che dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali del 2022, come un fulmine a ciel sereno ha lasciato la guida dell’Italia per andare ad allenare l’Arabia Saudita.

Una scelta dettata certamente dal denaro ma che sfortunatamente per il mister non gli ha portato le gioie sperate. Al termine di quest’avventura l’ex CT azzurro si è ritrovato con il portafogli gonfio ma senza aver costruito nulla di concreto. Proprio per questo Mancini avrebbe deciso di rimboccarsi le maniche e di tornare a lavorare con il campo.

Ma niente nazionali questa volta, la sua ambizione è tornare a guidare un club e magari farlo proprio in Serie A. Ad averci provato fortemente è stata la Roma che, per un motivo o per l’altro, alla fine non è riuscita a chiudere la trattativa. In futuro tutto potrebbe però cambiare.

Serie A, riecco Mancini: scelto il nuovo club

Quello tra Mancini e l’Italia è un rapporto che presto verrà ricucito ma per riuscirci c’è bisogno di tornare a vincere. Impresa certamente non facile visto che ad oggi la pista più calda sembrerebbe essere proprio quella che lo riporterebbe a Roma sulla sponda romanista. L’ex numero dieci è stato un calciatore e allenatore iconico per la Lazio ma il professionismo viene prima di tutto.

Insomma, la possibilità di vedere Mancini sulla panchina dei giallorossi non è ancora tramontata. Alla fine la scelta definitiva è ricaduta su Claudio Ranieri ma a fine stagione non sarà più lui a guidare il club, verrà in qualche modo promosso a direttore tecnico e avrà voce in capitolo sulla scelta del nuovo allenatore. Ranieri, dal proprio canto, sembra aver già dato l’ok per l’ex biancoceleste.

Dieci anni dopo l’ultima volta, o giù di lì visto che non allena un club in Serie A dal 2016, all’epoca fu richiamato dall’Inter, Mancini può tornare in Serie A. Un nuovo capitolo della sua carriera sta dunque per iniziare e da quel che sembra a 60 anni, li ha compiuti proprio il 27 novembre, l’ex trequartista appare pronto a reinventarsi. Chissà se sarà lui l’uomo giusto per far rinascere i giallorossi.