Svelato il retroscena sulla squalifica di Sinner: tifosi senza parole

Jannik Sinner, clamoroso retroscena sulla squalifica che riguarda l’altoatesino: i tifosi restano senza parole

Un 2024 che è iniziato nella migliore maniera possibile e che si è concluso alla grande per Jannik Sinner. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. L’altoatesino mette in bacheca un altro importantissimo successo: ennesima Coppa Davis, la seconda consecutiva, conquistata con la nazionale azzurra.

Il numero uno al mondo, attualmente, si godrà un periodo di vacanze. Anche se il suo pensiero è già dirottato verso i prossimi impegni del 2025 e non solo. La sua mente, inoltre, si concentrerà anche sulla possibile squalifica in merito al caso “Wada” che lo vede coinvolto. In merito a questa vicenda è intervenuto Angelo Binaghi. L’attuale presidente della FITP ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport“.

Sinner, retroscena sulla squalifica: l’annuncio spiazza tutti

La Federazione italiana tennistica non può che essere orgogliosa per i risultati ottenuti, dai suoi azzurri, in questo 2024 pieno di soddisfazioni. Di questo, e molto altro ancora, ne ha parlato proprio il numero uno Binaghi. Quest’ultimo, però, si è voluto soffermare anche sul caso “Clostebol” e la positività che ha coinvolto il classe 2001. Il presidente è sempre più convinto dell’innocenza di Sinner visto che è stato assolto da un tribunale indipendente, con tanto di due appelli contro la sospensione (vinti anche in quel caso).

Insomma, davvero non sa più cosa debba fare per dimostrare, ancora una volta, la sua innocenza. Ovviamente Sinner, così come il resto dei suoi tifosi e degli italiani, è in attesa della decisione finale in merito alla sua posizione. Poi l’annuncio che nessuno si aspettava: “Come FITP avevamo pensato di costituirci in giudizio, ma il team del giocatore ci ha consigliato di non farlo“.

La Federazione italiana di Tennis, per quanto riguarda le vittorie, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi, ha già in mente il prossimo obiettivo. Binaghi, infatti, ha rivelato che il suo sogno è quello di veder vincere un atleta azzurro agli Internazionali di Roma. Una vittoria italiana che manca da quasi 50 anni: l’ultimo, infatti, fu Adriano Panatta.

Nel corso dell’intervista, inoltre, non sono mancati i ringraziamenti verso due figure importanti come i capitani Tathiana Garbin e Filippo Volandri: “Sono due ragazzi intelligenti. Hanno saputo creare soprattutto coesione e armonia. Hanno fatto gruppo“.