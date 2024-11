Il Milan si tira fuori dalla corsa, ennesimo colpo saltato

Il Milan è fuori dalla corsa al calciatore: i rossoneri non sono interessati all’attaccante, almeno per adesso

Il mercato di gennaio si sta avvicinando e i club si stanno già attrezzando per operare in entrata e in uscita. Il Milan è fra i club che dovrebbe fare qualche acquisto: serve un nuovo difensore centrale, che possa completare il reparto, oggi coperto da soli 4 elementi, e forse anche un centrocampista con caratteristiche simili a quelle di Fofana, così da poter dare al francese un po’ di respiro in caso di necessità (cosa che, ad oggi, non è possibile, per stessa ammissione di Fonseca).

C’è da dire che fra non molto tornerà a disposizione Ismael Bennacer: la prossima settimana, come annunciato da Ibrahimovic prima dello Slovan Bratislava, l’algerino dovrebbe tornare a lavorare a Milanello per recuperare la condizione. Potrebbe quindi tornare almeno fra i convocati per la fine del 2024. Dal suo rendimento si capirà se il Milan interverrà o meno sul mercato: Bennacer sarà un ottimo supporto per il reparto, ma le sue condizioni fisiche non convincono a pieno. Ecco perché si potrebbe pensare di fare un acquisto per quella zona del campo. Difficile pensare, invece, che possa arrivare un attaccante.

Il Milan fuori dalla corsa (per adesso) per David: i dettagli

Il Milan si fida ciecamente di Alvaro Morata, nonostante le difficoltà in zona gol: l’attaccante spagnolo ha segnato poco finora ma il suo lavoro è fondamentale per tutta la squadra. Il suo vice è Tammy Abraham, preso dalla Roma durante l’ultimo giorno di mercato grazie ad uno scambio di prestiti con Saelemaekers. E c’è poi Luka Jovic, che è considerato al momento fuori dal progetto tecnico (e che si è sottoposto ad un’operazione nei giorni scorsi per il problema all’inguine).

In caso (molto probabile) di cessione dell’attaccante serbo, il suo sostituto sarà Francesco Camarda, ormai in pianta stabile in prima squadra da diverse settimane proprio in assenza dell’ex Fiorentina. Non sono quindi previsti investimenti nel breve tempo: il Milan ad oggi è fuori dalla corsa a Jonathan David del Lille, in scadenza di contratto a giugno 2025 e conteso fra Inter e Juventus. L’attaccante canadese in passato è stato spesso accostato ai rossoneri, ma non se n’è mai fatto nulla. Difficile pensare che possa esserci un ritorno di fiamma da qui ai prossimi mesi, ma non possiamo escluderlo definitivamente. Per adesso però la strada è tracciata: David ad oggi non è un obiettivo.