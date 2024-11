Milan: Bennacer è quasi pronto, ma c’è il colpo a centrocampo

Le ultime sul centrocampo del Milan. Ismael Bennacer è pronto a tornare a disposizione di Paulo Fonseca fra pochi giorni. Ecco il colpo a centrocampo

Ismael Bennacer è pronto a tornare a disposizione di Paulo Fonseca e a sudare per la squadra rossonera. I segnali che arrivano dal Qatar, dove ha iniziato a svolgere la riatletizzazione, sono più che ottimi.

D’altronde lo abbiamo visto nei video pubblicati dallo stesso giocatore algerino: l’ex Empoli corre, fa cambi di direzione e calcia il pallone con assoluta normalità. Ora il rientro a Milanello per completare il suo iter, prima di tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Il rientro in campo, per una partita ufficiale, dunque, non è così lontano. La Gazzetta dello Sport ipotizza che entro un paio di settimane sarà totalmente a disposizione di Fonseca, che potrà utilizzarlo già entro la fine di dicembre. Bennacer potrebbe così rosicchiare qualche giorno al rientro previsto per metà gennaio.

Una notizia ottima, anticipata martedì da Zlatan Ibrahimovic, che aveva annunciato il ritorno a Milanello di Bennacer per la prossima settimana. Così l’ex Empoli si prepara a dare una mano a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, che fino ad adesso hanno dovuto tirar da soli la carretta, giocando praticamente sempre. D’altronde sia Yunus Musah che Ruben Loftus-Cheek sono stati bocciati in quel ruolo dall’ex Lille. Serve dunque ben altro per Paulo Fonseca.

Milan, un centrocampista con Bennacer: Belahyane in pole

Ismael Bennacer sarà di fatto il primo acquisto del Milan. La speranza è che l’algerino possa offrire garanzie davvero in tempi brevi.

Non è da escludere, però, l’acquisto ugualmente di un altro centrocampista. Un colpo chiaramente in prospettiva, che possa essere tesserato senza creare problemi di lista. Così guardare agli Under 22 è un obbligo e l’idea Belahyane di cui vi parliamo ormai da mesi sta prendendo sempre più quota. Il classe 2004 è il giocatore individuato per rafforzare la mediana ad un costo non certo elevato. Al Milan, come più volte scritto su queste pagine, piace tantissimo anche Bondo, ma il Monza, contrariamente al Verona, è poco predisposto a cedere il proprio centrocampista già durante il calciomercato di gennaio, soprattutto dopo l’infortunio di Pessina. In mediana, dunque, il Milan potrebbe presto avere due nuovi calciatori, uno in arrivo dall’infermeria, l’altro dal mercato.