Milan: i tifosi lanciano l’allarme, ma per Fonseca è insostituibile

I tifosi del Milan ne stanno parlando tanto sui social. La paura è tanta, ma Paulo Fonseca non ha alcun dubbio: domani giocherà

Da quando è sbarcato a Milano ha sempre giocato titolare, a parte la prima gara, avendo nelle gambe solo pochi allenamenti.

Youssouf Fofana ci ha messo davvero pochissimo a prendersi il Milan. Il francese è ormai diventato un insostituibile per Paulo Fonseca, che non ci rinuncia davvero mai. Così dal 31 agosto, giorno in cui i rossoneri hanno sfidato la Lazio all’Olimpico, è sempre sceso in campo dal primo minuto, sia in Serie A che in Champions League. Sono dunque ben sedici le presenze, con oltre 1300 minuti disputati. E’ arrivato pure un gol, un po’ fortuito, nella sfida contro il Venezia, e due assist, uno in Europa e l’altro in campionato, entrambi a Rafa Leao.

Fofana insostituibile: la coperta a centrocampo al Milan è cortissima

Fofana le sta, dunque, giocando davvero tutte. Il francese è ormai diventato un leader tecnico fondamentale, dentro e fuori dal campo.

Per lui il turnover non esiste, nemmeno se un giallo gli farebbe saltare il match contro l’Atalanta di venerdì prossimo. Fonseca non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore e confida in lui, ma anche nei compagni: “In questo momento non posso prendermi questo rischio di non usare Fofana. La prossima partita è la più importante. Mi aspetto che Youssouf faccia una partita intelligente per non prendere il giallo. Quello che mi preoccupa non è Fofana in questo momento. Se sbaglia, sbaglia, ma mi aspetto che gli altri non sbaglino…”. I tifosi rossoneri che ne stanno parlando davvero tantissimo sui social incrociano dunque le dita in vista della partita di domani, contro l’Empoli. Fofana sarà titolare nonostante la diffida. E’ presto per pensare all’Atalanta, la priorità è ai toscani.

Questa scelta, che in caso di giallo, farebbe tanto discutere, fa capire ancora una volta, come la coperta a centrocampo sia davvero corta e che Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek non sono ritenuti affidabili da Paulo Fonseca in quella posizione. Il ritorno di Bennacer può risolvere il problema? Solo in parte, avere un altro centrocampista di ruolo potrebbe solo far comodo ad una squadra che gioca ogni tre giorni. Anche Tijjani Reijnders, d’altronde, avrebbe bisogno di rifiatare ogni tanto…