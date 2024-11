47 milioni, tesoretto Milan: i rossoneri possono esultare

Il Milan può esultare: pronto un tesoretto di 47 milioni di euro che finirà nelle casse del club rossonero. Adesso si può pensare al mercato

Poco più di un mese e poi sarà di nuovo mercato: le squadre potranno decidere come intervenire e dove rinforzarsi, andando a riempire quelle caselle ad oggi carenti in rosa. Il Milan sta valutando se intervenire o meno già da qualche settimana con Furlani e Ibrahimovic che riflettono. A sentire le ultime parole di Paulo Fonseca sembra che sia stata presa una decisione.

Il Milan non intende fare grossi investimenti nella finestra di mercato invernale. I pochi movimenti che ci saranno sono per lo più in uscita, piazzando quei giocatori considerati ad oggi in esubero come Ballo-Tourè o Jovic per fare un esempio. In entrata, invece, sembra che la rosa sia a posto così. Il centrocampista? C’è Bennacer che presto rientrerà dall’infortunio. Il vice Theo Hernandez? C’è Terracciano e Bartesaghi verrà chiamato con più frequenza dal Milan Futuro. Questo almeno è quanto asserito dal tecnico portoghese.

Milan, ecco 47 milioni da investire! I dettagli

Chissà se il nuovo tesoretto in arrivo nelle casse rossonere può cambiare lo scenario con la società decisa a regalare un colpo in entrata a tifosi e tecnico. Si parla di ben 47 milioni di euro e la cifra potrebbe essere ancora più alta!

La partecipazione alla nuova Champions League garantisce più ricavi rispetto al passato e “Calcio&Finanza” ha iniziato a fare i conti di quanto incasseranno le squadre italiane. Naturalmente non è uguale per tutti ma dipende dalla storia, dal blasone e soprattutto dai risultati. Una pioggia di milioni è pronta ad entrare nelle casse del Milan. Da dove arrivano?

Partiamo dal bonus partecipazione che è uguale per tutti ed è pari a 18,62 milioni di euro. Poi vanno aggiunti il premio per la posizione nella classifica unica con un minimo di 275mila euro. Poi ci sono i bonus in base ai risultati: 2,1 milioni per ogni vittoria e 700mila euro per ogni pareggio. Al momento i rossoneri hanno portato 6,3 milioni per le 3 vittorie nel girone. Inoltre ci sono i ricavi dal pilastro “value” ovvero una somma data da un insieme del blasone della squadra con il ranking decennale suddiviso tra “parte europea” (17,3 milioni per il Milan) e “parte non europea” (4,16 milioni) più il derivato dal market pool (i diritti televisivi). Senza dimenticare gli incassi per le partite casalinghe.

Il totale, per il Milan, fa attualmente quasi 47 milioni di euro, si contano 46,66 milioni ad essere precisi ma “Calcio&Finanza” fa sapere che sono stime al ribasso, senza tener ancor conto della posizione in classifica che si saprà solo al termine della fase campionato. Inoltre sono cifre provvisorie, dopo cinque gare. Ibrahimovic e Furlani gongolano, adesso possono rinforzare il Milan.