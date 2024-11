Il Milan accelera nella trattativa: obiettivo addio entro fine anno

Si avvicina la sessione di mercato invernale nella quale il Milan proverà a risolvere una questione che si trascina da tempo

Tra poco più di un mese sarà di nuovo calciomercato con la sessione invernale che vedrà il Milan sicuro protagonista.

I rossoneri dovrebbero rinforzarsi con un nuovo acquisto a centrocampo che possa fungere da alternativa all’insostituibile Youssuf Fofana. Due i nomi già accostati al Milan per il ruolo ovvero Morten Frendrup del Genoa e Rada Belayhane, rivelazione del Verona. Un nuovo possibile arrivo che dipenderà anche dal recupero di Bennacer. Come confermato anche da Ibrahimovic, il centrocampista algerino dovrebbe tornare a disposizione a breve dopo il grave infortunio al polpaccio dello scorso settembre. Se dovesse dare garanzie a Fonseca, potrebbe essere proprio Bennacer il “nuovo acquisto” del Milan di gennaio.

Con la riapertura del mercato, i rossoneri potrebbero procedere anche a qualche cessione. Il maggiore indiziato a riguardo è Luka Jovic, cercato dal Galatasaray per la possibile sostituzione di Mauro Icardi. La recente operazione per la pubalgia potrebbe tuttavia condizionare il possibile addio del serbo che tornerà a disposizione a inizio anno.

Milan, una cessione prioritaria a Gennaio

A gennaio, il Milan proverà a cedere nuovamente Divock Origi. L’attaccante belga è finito fuori rosa dopo il rientro dal prestito al Nottingham Forest e si sta allenando a parte, lontano da Milanello. A differenza dell’altro esubero Ballo Touré, aggregato al Milan Futuro in Serie C, il reintegro di Origi è, di fatto, impossibile. Una situazione spinosa per la dirigenza rossonera che continua a pagare il lauto ingaggio all’ex Liverpool (4 milioni a stagione), legato al Milan da un contratto fino al 2026.

Origi non disputa una partita ufficiale dalla scorsa stagione, una condizione che di certo non favorisce la sua cessione. Difficile che un altro club possa puntare su un attaccante fermo ormai da oltre sei mesi e che percepisce anche un ingaggio elevatissimo.

Per questo motivo, il Milan continua a lavorare per trovare una soluzione immediata. C’è una sola possibilità a riguardo ovvero la rescissione contrattuale con una possibile buonuscita per Origi, scenario che potrebbe consentire ai rossoneri di limitare l’esborso sull’ingaggio ancora da corrispondere al belga. Al momento, si tratta solo di un’ipotesi e non vi sono sviluppi tali da far presupporre una soluzione immediata.

Nonostante il contratto in essere, il Milan ha già fatto sapere a Origi che non pretende indennizzi per la sua cessione. Di certo, anche lo stesso calciatore deve trovare una soluzione immediata se vuole proseguire la sua carriera che si è interrotta a soli 29 anni.