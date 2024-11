Milan, che rimpianto: l’ex rossonero se ne va al Liverpool

Il Liverpool punta con forza un ex Milan: pronta una super offerta, che rimpianto per i rossoneri

Non si può vivere di rimpianti, nemmeno nel calcio. Una piccola ma fondamentale lezione che buona parte dei dirigenti delle più grandi squadre italiane hanno sicuramente imparato nel corso degli anni. Qualche volta però mangiarsi le mani è inevitabile, specialmente per una società come il Milan, che negli ultimi anni ha cominciato a fare del player trading un’opportunità di crescita. Un ex rossonero è infatti finito nel mirino delle big inglesi, e sta per trasformarsi in una super plusvalenza.

La bellezza del calcio sta, d’altronde, anche nel suo mistero. Tante volte è capitato in passato, e tante volte capiterà ancora, che un giocatore, anche di evidente talento, non riesca a esprimersi al massimo con una maglia. In questo caso, quando non viene liquidato come ‘bidone’, è più che probabile che venga comunque ceduto, per permettergli eventualmente di trovare la propria strada altrove.

Al Milan è capitato con diversi giocatori negli ultimi tempi. Uno di questi però lasciando Milanello è riuscito a esplodere con forza, ben oltre le aspettative anche del più ottimista dei dirigenti, diventando un pilastro della sua squadra e addirittura entrando nel mirino di grandi squadre come Liverpool e Manchester United. E, in questo caso, che al Milan possano provare un minimo di rimpianto è in fin dei conti naturale.

L’ex Milan nel mirino delle big inglesi: pronta un’offerta monstre per il terzino

Alla ricerca, ormai da diversi anni, di un possibile sostituto di Theo Hernandez, o comunque di un suo vice in grado di non far rimpiangere troppo il francese durante i suoi giorni di assenza, il Milan probabilmente non si è accorto che forse il giusto profilo lo aveva in casa. Bastava aspettarlo e dargli fiducia.

Uno dei migliori terzini sinistri della Premier nelle ultime due stagioni è infatti una vecchia conoscenza del club rossonero, un calciatore ancora giovane che non molti anni fa è transitato per Milanello, senza mai approdare in prima squadra. Un talento grezzo non ritenuto adatto al grande salto dai dirigenti, ma che forse oggi avrebbe potuto fare parecchio comodo.

Milos Kerkez, due anni nella Primavera rossonera con tanto di sei presenze collezionate in Youth League, non è infatti solo diventato, nel frattempo, un importante nazionale ungherese, ma è riuscito a imporsi nel calcio europeo prima con la maglia dell’AZ Alkmaar, poi in Premier con il Bournemouth.

Ormai titolare inamovibile della squadra rossonera d’Inghilterra, a suon di grandi prestazioni, condite qua e là anche da qualche assist, Kerkez è entrato così nel mirino di Liverpool e Manchester United, pronte a una vera e propria asta pur di strapparlo alla concorrenza.

Classe 2003, il talento magiaro è al momento valutato dal Bournemouth non meno di 25 milioni di euro. Una somma enorme, se si pensa che il Milan lo ha ceduto all’AZ nel 2022 per poco più di un milione di euro.