Non c’è pace per Diletta Leotta, dopo La Talpa un’altra mazzata: che annuncio

Nella vita di Diletta Leotta potrebbe arrivare una nuova notizia negativa, dopo la chiusura del noto reality: ecco di cosa si tratta.

L’esperienza di Diletta Leotta alla guida de La Talpa non è andata a gonfie vele. Il celebre programma tv ha chiuso i battenti anticipatamente rispetto a quanto era stato previsti, gli ascolti non sono stati quelli attesi da Mediaset.

L’azienda italiana aveva deciso di rilanciare il reality show a distanza di tanti anni dall’ultima edizione risalente al 2008 e ne aveva affidato la conduzione a uno dei volti più noti in Italia. Per la conduttrice 33enne, abituata da tempo a occuparsi di programmi di calcio, si trattava della prima esperienza alla guida di quel tipo di format. Un’esperienza che è stata una sfida, un nuovo banco di prova per la sua carriera professionale. Anche se in termini di share non è andata bene e il sipario si è chiuso prima di quanto fosse stato previsto, tutto le è stato certamente utile per il futuro. Nonostante il flop de La Talpa, sembra che Mediaset voglia comune affidarle la conduzione di un altro noto programma: L’Isolda dei Famosi.

Diletta Leotta, arriva l’annuncio di Loris Karius?

In attesa delle decisioni di Mediaset, Diletta Leotta continua a lavorare con DAZN e a godersi la sua bella famiglia. A giugno si è sposata con Loris Karius, portiere che attualmente è senza squadra. La coppia ha una figlia, Aria Rose, avuta nell’agosto 2023.

Karius ha avuto la sua ultima esperienza calcistica al Newcastle United, nel quale ha militato tra il 2022 e il 2024: in due anni solo 2 presenze. Scaduto il contratto con i Magpies, il 31enne portiere tedesco è rimasto svincolato. Il suo obiettivo era quello di trovare una sistemazione in Italia, così da rimanere vicino a moglie e figlia. Diletta Leotta aveva auspicato un trasferimento al Monza o al Como, in modo tale che potesse restare in Lombardia e quindi non distante da Milano. Niente da fare, la speranza non si è tramutata in qualcosa di concreto, e il portiere tedesco è tuttora senza squadra.

Intervistato da SPORTbible, ha ammesso che potrebbe appendere i guanti al chiodo: “Se sei rimasto fuori per tutto il tempo che ho trascorso io, allora ovviamente devi considerare il ritiro“. Non avendo trovato un club disposto a dargli un’occasione, si è cimentato a fare il dj. Probabilmente, se non riceverà una chiamata gradita durante il calciomercato di gennaio, opterà davvero per il ritiro.