Ricci al Milan: “Operazione praticamente definitiva”

E’ arrivato l’annuncio nella serata di ieri del noto giornalista, che non lascia più dubbi: il punto della situazione su Ricci al Milan

Samuele Ricci è da tempo il nome in cima alla lista della spesa del Milan per rafforzare il centrocampo. Non è un segreto che se non fosse arrivato Youssouf Fofana, il Diavolo avrebbe affondato il colpo per il giocatore del Torino.

L’italiano ex Empoli continua ad essere un osservato speciale, con Geoffrey Moncada che lo ha visionato da vicino più volte. Lo sbarco a Milano del giocatore, che piace tanto anche all’estero, al Manchester City soprattutto, è però davvero complicato per via delle alte richieste del Toro. Urbano Cairo, come dimostra l’affare Alessandro Buongiorno, ha sempre chiesto tanto per i suoi giovani campioni e il Milan nell’ultimo periodo non è andato oltre ad investimenti superiore ai 20/25 milioni di euro. Oggi Ricci viene valutato più di 30 milioni, ma secondo quanto riportato da Fabio Ravezzani, sul proprio profilo X ufficiale, l’interessamento del Milan per Ricci è molto concreto. Operazione praticamente definita col Torino che lo sostituirà con Prati del Cagliari. La situazione va dunque monitorata con estrema attenzione

Milan non solo Ricci: occhi puntati in Serie A per il centrocampo

Nonostante il recupero imminente di Ismael Bennacer, il Milan sta coltivando ancora l’idea di regalarsi un centrocampista. Samuel Ricci potrebbe essere proprio il calciatore che andrebbe a sostituire l’algerino, magari in estate, ma a gennaio è più facile che arrivi qualcuno che costi decisamente meno.

Magari un colpo che guardi al futuro e che non debba imporsi subito al Diavolo: ecco perché l’idea Belahyane continua ad essere la più credibile. E’ un 2004 e non andrebbe ad occupare alcuno slot nella lista dedicata agli stranieri. Il suo costo è chiaramente più basso rispetto a quello dell’italiano. Costa meno anche Bondo, ma il Monza è poco propenso a vendere il suo giocatore a gennaio, contrariamente al Verona. Un’altra idea, poi, è rappresentata da Frendrup del Genoa, per il quale però servirebbe uno slot, che potrebbe essere liberato da Luka Jovic, destinato a lasciare il Milan già durante la prossima sessione di calciomercato invernale. D’altronde il Torino, così come il Galatasaray sta tenendo d’occhio la situazione legata al serbo.