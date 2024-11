Schumacher, l’annuncio manda nello sconforto tutti i tifosi della F1

Notizia ufficiale sul futuro di Mick Schumacher in Formula 1: c’è un cambiamento importante che lo riguarda nel 2025.

Per Mick Schumacher è stato molto deludente non avere una nuova occasione in F1 dopo il biennio un po’ travagliato vissuto con la Haas. Se al debutto nel 2021 guidava la macchina peggiore della griglia e non poteva dimostrare granché, nel 2022 ci sono stati alcuni miglioramenti che lo hanno anche portato a punti in due gare. Non è bastato per una conferma, sia perché ha fatto qualche incidente di troppo sia perché il confronto con il rientrante Kevin Magnussen lo ha visto nettamente perdente.

Nonostante non avesse brillato, sperava di avere una nuova chance in un ambiente migliore di quello che aveva trovato alla Haas, dove non si era trovato benissimo. Qualche scuderia aveva pensato a lui, però poi ha fatto altre scelte. Terminato il legame con la Ferrari Driver Academy, nel 2023 è approdato in Mercedes come terzo pilota e collaudatore Mercedes, sperando che l’influenza di Toto Wolff potesse dargli una mano. Purtroppo per lui, non gli si è aperta nessuna strada.

F1, Mick Schumacher: definito il suo futuro

Nel 2024 si è tenuto allenato con il simulatore Mercedes e anche correndo nel Word Endurance Championship con l’Alpine, attendeva un’offerta che non è mai arrivata. L’unico team che ha fatto qualche pensiero su di lui è Sauber/Audi, dove Mattia Binotto ha poi preferito puntare sul giovane brasiliano Gabriel Bortoleto come compagno di squadra di Nico Hulkenberg. Schumacher sapeva che sarebbe stato difficile ottenere di nuovo un sedile e ha dovuto accettare le decisioni prese dalle varie scuderie.

Si pensava che potesse continuare a lavorare per Mercedes con il ruolo ricoperto negli ultimi due anni, invece è stato ufficializzato il suo addio. Una decisione di Mick stesso, che non era più motivato dall’idea di rimanere nell’ambiente della F1 come riserva e collaudatore: “Guardare queste macchine in gara e non sedermi io stesso nell’abitacolo è difficile. Voglio tornare a concentrami al 100% sulle corse. Quando si è un pilota, si vuole correre“. Rimanere in panchina a osservare gli altri è complicato per il tedesco, che comunque ha già un’altra strada tracciata.

Infatti, continuerà a correre nel WEC con l’Alpine: è ufficiale anche questa notizia. Schumacher spera di essere protagonista nelle gare di durata, con un po’ di esperienza accumulata nel 2024 può migliorare nel 2025. Per quanto riguarda la Mercedes F1, il posto di Mick potrebbe essere preso da Valtteri Bottas: per il finlandese sarebbe un ritorno.