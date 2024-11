Tifosi del Milan in estasi, la foto fa sognare tutto il mondo rossonero

La foto pubblicata sui social da due calciatori del Milan fa impazzire i tifosi: è successo nelle ultime ore, i dettagli

Per il Milan è tempo di tornare subito in campo dopo la vittoria di Champions League contro lo Slovan Bratislava. I rossoneri oggi sono in campo a San Siro per affrontare l’Empoli in campionato: l’obiettivo è, ovviamente, vincere dopo due pareggi di fila contro Cagliari e Juventus. Non c’è un risultato diverso da questo, anche perché nel frattempo si sta allontanando anche il quarto posto, che come sappiamo è l’obiettivo principale della proprietà.

I rossoneri vivono l’ennesimo periodo di grandi critiche e polemiche, come è accaduto spesso nel corso di questi primi mesi della nuova stagione. Nel mirino c’è in particolar modo Paulo Fonseca, che non è mai stato ben accettato dai tifosi fin dal suo arrivo e per questo deve lottare anche contro il pregiudizio. Ma lui va avanti per la sua strada senza paura, con le sue idee e il suo lavoro. Ma ci sono anche grandi critiche per alcuni giocatori, che non stanno riuscendo a dare il loro contributo come dovrebbero. Il caso più lampante è quello di Theo Hernandez, che è riuscito a fare bene solo in pochissime partite fino ad oggi.

Theo Hernandez e Calabria insieme all’artista: la foto è subito virale

Il francese è però tranquillo: continua a lavorare con la consapevolezza che sì, può dare molto di più rispetto a quello che ha dato finora. Nel frattempo si gode come sempre la sua bellissima famiglia (a breve diventerà padre per la seconda volta di una bimba) e partecipa ad eventi importanti nel suo tempo libero, come ha fatto l’altra sera al concerto della rossonera Laura Pausini.

Theo Hernandez era in compagnia di Davide Calabria, oltre che dell’immancabile Zoe Cristofoli, al concerto della grande artista, che è da sempre una grandissima tifosa del Milan. I due l’hanno poi raggiunta nel backstage dopo l’evento e le hanno consegnato la maglia con il suo nome e il numero uno. Il momento è stato poi immortalato da un’immancabile foto, pubblicata poi su Instagram dalla stessa Pausini.

“Stavo svenendo“, ha scritto l’artista come didascalia nell’immagine. Che è stata poi ricondivisa anche dallo stesso Theo Hernandez e da Calabria. Un gran bel momento con una milanista storica come la Pausini, che in passato ha anche preso parte ad iniziative legate al mondo rossonero. La foto è diventata velocemente virale e ha infiammato i social.