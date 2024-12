16 milioni sul piatto: offerta in arrivo per il centrocampista del Milan

Colpo in uscita da parte del Milan che è pronto a liberarsi del centrocampista: 16 milioni la prima offerta. Ecco tutti i dettagli.

Torna al successo il Milan che, dopo due pareggi di fila, supera l’Empoli per 3-0. Una vittoria importante per i rossoneri, che salgono a quota 22 in classifica dopo 13 giornate. Un risultato che, comunque, soddisfa a metà il popolo rossonero che a gennaio si aspetta dei rinforzi da parte della dirigenza che si sta muovendo anche per quanto riguarda le uscite. Infatti, senza cessioni difficilmente arriverà qualcuno. Ecco perché Ibra e Moncada sono a lavoro per cedere alcuni esuberi. Dall’Inghilterra è arrivata una proposta importante per un centocampista.

Quale sarà la strategia del Milan per il mercato di gennaio? Il club, attraverso le parole di Zlatan Ibrahimovic, ha fatto intendere che ci saranno delle sorprese anche se la priorità principale è mantenere l’ossatura della squadra. La società sara vigile, come sempre, alla ricerca di opportunità che possono arrivare sia dall’Italia che dall’estero. Inoltre, come sottolineato anche dal Senior Advisor rossonero, sarà fondamentale anche il ritorno in campo di Bennacer.

Quale giocatore è in uscita dal Milan?

Oltre a Jovic, Moncada tenterà di liberarsi anche di Orgi. Inoltre, il club rossonero valuterà le offerte provenienti dall’estero per alcuni giocatori della rosa che non sono imprescindibili per la società. L’ultima parola, ovviamente, sarà anche dell’allenatore che intanto spera di recuperare al più presto Bennacer, che sarà il primo grande acquisto per la rosa del Milan. L’algerino, infatti, indisponibile a causa di un brutto infortunio, dovrebbe rientrare proprio il prossimo anno. Ovviamente, prima di rimettersi in pista, avrà bisogno di qualche partita ma il club ha piena fiducia nell’ex Empoli, che può essere l’arma in più della seconda parte di stagione.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, West Ham e Bournemouth hanno messo gli occhi sul centrocampista statunitense del Milan Musah. Entrambe le società inglesi sono pronti a darsi battaglia per il giocatore che, nell’ultimo periodo, è stato spesso utilizzato da Paulo Fonseca che l’ha fatto giocare anche ieri contro l’Empoli. Il club, dunque, dovrà riflettere riguardo l’ipotesi di cedere in Premier League Musah, che è attenzionato da due società. Prima di liberare questa casella a centrocampo, Moncada ed Ibra dovranno trovare un sostituto ideale, utile alla tipologia di gioco dell’allenatore. Ecco perché, in orbita Milan, continuano a circolare le piste riguardo Samuele Ricci, Belayane e Freundrup.