Musah “alla Saelemaekers”: così rende bilanciato il Milan

Musah giocatore chiave per avere una squadra equilibrata: Fonseca insisterà con il suo utilizzo da titolare?

Spesso si è parlato delle difficoltà di Paulo Fonseca nel trovare una soluzione per avere un equilibrio in campo. Troppo spesso abbiamo visto un Milan che ha concesso più del dovuto agli avversari.

Come ha detto l’allenatore portoghese, a volte i gol subiti non sono stati neppure il frutto di errori tattici, bensì di errori individuali. I singoli giocatori devono sicuramente prestare una maggiore attenzione nelle diverse situazioni. In generale, però, i rossoneri hanno anche bisogno di avere un assetto che dia più solidità alla squadra. Contro l’Empoli potrebbe essere stata individuata la strada da percorrere per il resto della stagione.

Musah, ruolo chiave per avere equilibrio

Fonseca ha schierato una formazione titolare che prevedeva l’impiego di Yunus Musah nel ruolo di esterno destro, come successo contro il Real Madrid in Champions League e anche contro la Juventus in campionato. E seconda della situazione di gioco, il nazionale americano ha fatto anche il terzino quando il Milan sembrava essere schierato con una difesa a 5 oppure la mezzala quando la disposizione diventava 4-3-3. La sua duttilità tattica è un’arma preziosa.

La presenza di Musah garantisce quell’equilibrio che Samuel Chukwueze non può dare, essendo un’ala molto offensiva, anche se il nigeriano ha fatto bene anche difensivamente quando è subentrato in Milan-Empoli. E l’equilibrio che dà Yunus è sicuramente maggiore rispetto a quello presente quando vien schierato titolare Ruben Loftus-Cheek, con Christian Pulisic spostato sulla fascia destra. L’ex Valencia è di aiuto anche Emerson Royal, terzino che ha mostrato qualche limite e che con lui davanti può soffrire meno gli avversari.

Musah viene chiamato a fare un po’ quel lavoro che era di Alexis Saelemaekers sotto la gestione di Stefano Pioli e un po’ anche durante le amichevoli estive con Fonseca. Il belga era proprio l’esterno che riusciva a dare equilibrio e certamente l’allenatore portoghese avrebbe preferito tenerlo, però ci sono state delle esigenze che lo hanno portato a dover accettare la sua cessione in prestito secco alla Roma, dalla quale è arrivato Tammy Abraham con la stessa formula.

Vedremo se Fonseca confermerà Musah laterale anche nella prossima partita di campionato contro l’Atalanta, una squadra contro la quale essere equilibrati è fondamentale. La sensazione è che l’americano giocherà di nuovo in quel ruolo, anche se non è il suo preferito.