Musah l’equilibratore del Milan: Fonseca ha pronte le alternative

Yunus Musah anche ieri ha giocato titolare sulla fascia destra. Il Milan sembra davvero aver trovato i giusti equilibri. Ora servono le alternative

Il Milan di Paulo Fonseca è nato al Bernabeu di Madrid e ieri contro l’Empoli ne abbiamo avuto le prove. La presenza in campo di Yunus Musah è fondamentale per gli equilibri della squadra rossonera e difficilmente se ne potrĂ fare a meno in futuro.

L’americano, un po’ quinto di difesa, un po’ terzo nella trequarti in un 4-2-3-1, di fatto è chiamato a coprire tutta la fascia, permettendo al Milan di essere piĂą unito e compatto. Al termine della sfida contro i toscani, il tecnico del Diavolo ha riconosciuto l’importanza di Musah, che sta crescendo nell’interpretazione del ruolo, ma allo stesso tempo ha sottolineato, come anche Samu Chukwueze è riuscito a fare gli stessi movimenti dell’americano, in fase difensiva, mostrando attitudine al sacrificio.

E’ evidente che il ruolo ricoperto dall’ex Valencia sia parecchio dispendioso e serviranno in futuro alternative. Il nigeriano, così, può studiare da Musah, anche se per caratteristiche dovrĂ migliorare tanto in fase difensiva. Guardando ad altre possibili alternative, in rosa stuzzica soprattutto un’idea.

Milan, occasione per Jimenez: lo spagnolo come Musah

Il calciatore a cui facciamo riferimento – e non è la prima volta lo scriviamo – è Jimenez. Lo spagnolo ha dimostrato di poter giocare sia alto come esterno, sia come terzino. La corsa di certo non gli manca così come la qualitĂ da sfruttare dalla trequarti in su.

E’ una possibilitĂ e la speranza è che Paulo Fonseca possa dargli presto un’occasione. Difficile, invece, che in quel ruolo giochi Ruben Loftus-Cheek, come aveva fatto in passato in qualche circostanza al Chelsea. Il tecnico portoghese ha confessato in conferenza stampa di non averlo mai provato lì e che preferisce l’inglese altrove. Un’altra idea, suggerita da Carlo Pellegatti, è quella di Filippo Terracciano, ma è evidente che il miglior sostituto di Musah sarebbe stato quel Saelemaekers, che Fonseca non sembrava intenzionato a cedere. La voglia di prendere un nuovo attaccante, però, ha prevalso. Il belga lo voleva anche Thiago Motta alla Juventus per quel ruolo di equilibratore, ritenuto indispensabile. Oggi, finalmente, il Diavolo ha trovato la sua armonia, con un Musah alla Saelemaekers. Ora è caccia alle alternative, ci penserĂ chiaramente Fonseca a prendere le scelte giuste.