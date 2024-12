Fonseca carica il Milan: “La Coppa Italia è un obiettivo. Royal? I tifosi capiscono”

Fonseca ha parlato alla vigilia dell’impegno di Coppa Italia: ecco le dichiarazioni del mister rossonero.

Dopo essere tornato alla vittoria in Serie A, il Milan cerca continuità e vuole imporsi anche in Coppa Italia. Martedì sera a San Siro c’è da affrontare il Sassuolo, capolista della Serie B e determinato a ben figurare in un palcoscenico così prestigioso. Ci si gioca l’accesso ai Quarti della competizione nazionale.

Anche se campionato e Champions League sono i tornei più importanti, i rossoneri non intendono snobbare questo impegno. Ovviamente, Paulo Fonseca farà un po’ di turnover, però l’obiettivo sarà vincere e qualificarsi al turno successivo. Oggi l’allenatore portoghese ha parlato ai microfoni di Milan TV della partita di Coppa Italia e non solo.

Milan-Sassuolo: le parole di mister Fonseca

BOVE – “Stavo guardando la partita da casa ed è stato un momento molto difficile. Bove è un giovane che ha lavorato con me a Roma, mi dispiace per quello che è successo. Alla fine è cosciente e questa è la cosa più importante, la salute, non il calcio. Mi sembra che sia stabile, conta questo. Però sono stati momenti difficili da guardare. Mandiamo un grande abbraccio dal Milan, ci siamo preoccupati per lui. Speriamo che possa recuperare velocemente”.

COPPA ITALIA IMPORTANTE – “Sì, il Milan non la vince da tanto tempo. Dobbiamo avere un’ambizione chiara in questa competizione. La cosa importante è la partita contro il Sassuolo, dobbiamo vincere per aspirare ad arrivare fino alla finale, che deve essere l’obiettivo”.

SASSUOLO DA NON SOTTOVALUTARE – “Non è una squadra di Serie B. Hanno tanto giocatori da Serie A, non solo Berardi. Inoltre, basta guardare la loro ultima partita in Coppa Italia, dove hanno battuto 2-0 il Lecce. Sono una squadra di Serie A, ora sono al primo posto e sono forti. Li abbiamo studiati bene, oggi ne abbiamo parlato. Ai giocatori ho detto di aspettarsi una partita difficile”.

DOPO IL SASSUOLO BIG MATCH CON L’ATALANTA, TURNOVER? – “Dobbiamo farlo, perché abbiamo giocato due giorni fa. Se non gestiamo bene i giocatori, possiamo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo. Ho fiducia in tutti i calciatori, ne cambierò qualcuno sempre con l’obiettivo di vincere la partita”.

ASSENZE – “Mike non ci sarà per un intervento ai denti. Anche Theo per una contusione al piede. Gli altri sono pronti per giocare. Voglio far giocare una squadra fortissima per poter vincere la partita”.

MILAN PIU’ EQUILIBRATO CON L’EMPOLI – “Una lettura corretta. Abbiamo fatto una bella partita, molto equilibrata, con tante occasioni per fare gol, con intensità e recupero alto del pallone. Penso che siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno per migliorare ed essere più forti. Sono soddisfatto anche per i tifosi, che hanno bisogno di feeling positivi dalla squadra. Dobbiamo essere noi a trascinare i tifosi, lo dico ai giocatori, penso che lo abbiano fatto nell’ultima partita. Siamo più forti con i tifosi vicini”.

THIAW E EMERSON ROYAL IN CRESCITA – “Sono d’accordo. Malick è in un grande momento, sta facendo bene sia difensivamente che in costruzione. Emerson è in crescita, dobbiamo capire la situazione, perché la Serie A è diversa dalla Premier League. L’adattamento è stato fatto rapidamente, senza avere tanto tempo, e penso che nelle ultime partite stia crescendo. I tifosi capiscono questo. Per i giocatori è importante avere il sostegno dei tifosi”.