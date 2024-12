20 milioni sul piatto: Milan, assalto in casa Bologna

Il Milan pronto a rivestire un ruolo di primo piano durante il mercato invernale. Nel mirino un giocatore del Bologna: pronti 20 milioni.

La rotonda vittoria conquistata ai danni dell’Empoli ha fatto tornare il buonumore in casa Milan. La distanza dalla vetta, occupata dal Napoli, è sì rimasta invariata (10 punti) tuttavia il successo ottenuto sabato tra le mura amiche ha consentito di ridurre il gap dalla Lazio quinta (a +6) e dalla Juventus sesta (+4). Paulo Fonseca crede nella rimonta e già nel prossimo fine settimana cercherà di avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di prestigio della classifica.

Nella scalata crede anche il club, pronto ad intervenire in maniera concreta durante la sessione invernale del mercato al fine di potenziare la rosa a disposizione dell’allenatore portoghese. Almeno due i colpi in cantiere: la lista della spesa, in primis, prevede l’acquisto di un mediano abile in fase di recupero del pallone che nella costruzione della manovra. I riflettori, in tal senso, sono puntati su Reda Belahyane del Verona e Morten Frendrup del Genoa. Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, inoltre, cercherà di potenziare il reparto offensivo alla luce della prolungata crisi vissuta da Ruben Loftus-Cheek e da Samuel Chukwueze.

Il 28enne non è ancora riuscito a metabolizzare i dettami tattici di Fonseca, andando incontro a numerose prestazioni negative. Nullo, poi, il contributo offerto alla causa in zona offensiva: zero gol e nessun assist in 17 apparizioni complessive, di cui 12 in campionato e 5 in Champions League. Altrettanto negativo il bilancio del 25enne nigeriano, andato a segno soltanto una volta in 16 apparizioni. Nel mirino rossonero è finito un giocatore militante nella Serie A, mattatore dell’Italia agli ultimi Europei.

Mercato Milan, pronti 20 milioni: nel mirino un giocatore del Bologna

Parliamo di Dan Ndoye, esploso nell’ultima annata grazie a Thiago Motta e rimasto una colonna portante del Bologna sotto la gestione di Vincenzo Italiano. Il 24enne piace molto al Milan, per le sue capacità di inserirsi con i tempi giusti in area di rigore avversaria e ricoprire più ruoli: di professione ala destra, lo svizzero (autore di una doppietta sabato contro il Venezia) in realtà può giocare senza particolari problemi anche sulla corsia opposta.

L’interesse nei suoi confronti risulta concreto e, a breve, Ibrahimovic si farà avanti allo scopo di convincere i rossoblù a privarsi di lui a gennaio. Già stanziato, intanto, il budget. Sul piatto verranno messi 20 milioni. Ora resta da vedere quale sarà la risposta del Bologna e del diretto interessato.