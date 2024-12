Esplosione di messaggi all’ex: tifosi del Milan impazziti

Migliaia di messaggi per lui da parte dei tifosi del Milan: è successo subito dopo la partita, scoppia la gioia

Il Milan è tornato a vincere anche in campionato dopo il successo di Bratislava in Champions League. I rossoneri hanno avuto la meglio, per tre gol a zero, sull’Empoli e sono riusciti a riconquistare i tre punti. Ora la zona quarto posto è più vicina, considerando che c’è anche una partita in meno; l’obiettivo di Paulo Fonseca resta lo Scudetto ma i punti sono tanti e serve un po’ di continuità di prestazioni e quindi di risultati.

Il percorso dei rossoneri però è complicato perché ora venerdì sera arriva l’Atalanta. Si gioca a Bergamo e per fare risultato serve un’impresa: gli orobici sono in lotta per lo Scudetto insieme a Napoli e Inter, hanno una rosa fortissima e un sistema di gioco che esalta ogni singolo giocatore. Un lavoro incredibile di Gasperini che si conferma sempre più uno dei migliori allenatori in circolazione, in Italia e non solo. Il Milan però è il Milan, e deve pensare di poter vincere anche in un campo così complicato. Intanto i tifosi si godono la bella squadra vista contro l’Empoli e anche il risultato negativo di altre squadre.

Rebic fa impazzire i tifosi milanisti: migliaia di messaggi per lui

Il pareggio della Juventus a Lecce è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei tifosi, che così possono pensare di recuperare punti almeno sui bianconeri. Che vivono un momento molto difficile e, anche loro, di discontinuità. Ma è stata una partita speciale anche perché il gol del pareggio è arrivato da Ante Rebic, una vecchia conoscenza della squadra rossonera, protagonista negli ultimi anni e, in particolare, nell’anno dello Scudetto.

Il croato ha lasciato il Milan nell’estate del 2023 per passare al Besiktas, in Turchia, esperienza però andata male e durata poco. Lo ha preso nei mesi scorsi il Lecce a costo zero ed è quindi tornato a giocare in Italia, dove sta rilanciando la sua carriera. Allenato da Marco Giampaolo, che lo aveva già avuto proprio al Milan, ha segnato un gol fondamentale proprio contro la Juve e subito dopo i social si sono scatenati: Instagram, Twitter e così via inondati di messaggi da parte dei tifosi milanisti per Rebic, con il quale c’è sempre un forte legame sia per il giocatore che è ma anche per il personaggio.