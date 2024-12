L’annuncio ribalta il mondiale di F1, ora è tutto da riscrivere

Vasseur ha rilasciato parole importanti dopo il recente GP in Qatar: la Ferrari non si arrende.

Se il titolo piloti è già stato assegnato in occasione del Gran Premio di Las Vegas, quello costruttori è ancora in palio e verrà assegnato nell’ultimo appuntamento del calendario della F1 2024 ad Abu Dhabi. Con la Red Bull matematicamente fuori dai giochi, rimangono McLaren e Ferrari a contenderselo.

La scuderia di Woking è prima in classifica con 21 punti di vantaggio, quindi è la grande favorita. Sarà difficilissimo per Charles Leclerc e Carlos Sainz riuscire a ribaltare la situazione. La scuderia di Maranello non ha mai vinto ad Abu Dhabi e certamente proverà a dare il massimo per abbattere questo tabù, però servirà una vera impresa. Potrebbero giocare un ruolo in questa lotta anche Max Verstappen con la Red Bull e la coppia Russell-Hamilton della Mercedes, togliendo punti a una o all’altra squadra.

F1, Ferrari all’attacco della McLaren ad Abu Dhabi

Lando Norris e Oscar Piastri cercheranno di non farsi beffare, riportando alla McLaren un titolo che le manca dal lontano 1998, quando schierava la coppia Hakkinen-Coulthard e vinse anche il titolo piloti con il finlandese. Alla Ferrari, invece, quel trofeo manca dal 2008: ebbe la meglio sul team di Woking, che però si aggiudicò quello piloti con Lewis Hamilton.

Frederic Vasseur, intervistato da Sky Sport F1, ha mostrato di credere nell’impresa: “Siamo ancora vivi dietro alla McLaren e ciò significa che tutto è possibile. Sulla carta, Abu Dhabi andrà un po’ meglio per noi, ma con Verstappen in corsa e con la Mercedes che ha ritmo non sai mai cosa potrà succedere. Spingeremo al massimo fino alla fine e poi vedremo“.

In Qatar la Ferrari ha potuto recuperare punti a causa di un errore di Norris, che quando era secondo non ha rallentato con bandiera gialla ed è stato punito severamente: stop & go di 10 secondi. È riuscito a rimontare fino alla decima posizione e a prendere due punti, compreso quello per il giro veloce della gara. Senza quello sbaglio, sarebbe arrivato tranquillamente davanti a Leclerc al traguardo. A proposito di Norris e Leclerc, i due si giocano anche il secondo posto nel mondiale piloti F1. L’inglese è davanti di 8 punti e dunque favorito. Vedremo che cosa succederà ad Abu Dhabi.