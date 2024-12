Via a zero, il Milan non vuole un euro

Si avvicina la sessione di mercato invernale nella quale il Milan proverà a chiudere una questione che, dall’estate scorsa, non ha ancora trovato soluzione

Tra un mese sarà di nuovo calciomercato con l’apertura della sessione invernale dei trasferimenti, prevista dal 2 gennaio al 3 febbraio 2025.

Calciomercato invernale che dovrebbe vedere il Milan protagonista con almeno un possibile colpo in entrata. L’obiettivo dei rossoneri è l’acquisto di un nuovo mediano che possa fungere da alternativa all’insostituibile Fofana. Un rinforzo che potrebbe arrivare a prescindere dal recupero di Bennacer, atteso la prossima settimana a Milanello dopo la conclusione della prima parte dell’iter riabilitativo per l’operazione al polpaccio che il centrocampista algerino ha svolto a Doha, in Qatar.

Con Camarda ormai pienamente integrato in prima squadra non è da escludere la cessione immediata di Jovic, nonostante la recente operazione di pubalgia che lo terrà ai box almeno fino a inizio. Sul centravanti serbo c’è stato un sondaggio del Galatasaray, stesso club che ha cercato Calabria, in scadenza di contratto a fine stagione con pochissime chance di rinnovo.

Milan, obiettivo cessione a gennaio: sarà la volta buona ?

Alla riapertura del mercato, il Milan proverà nuovamente a piazzare Fode Ballo Touré. Il terzino senegalese, rientrato dal prestito al Fulham, è stato messo fuori rosa già prima della preparazione estiva. Ibrahimovic era stato chiarissimo sia con lui che con l’altro esubero, Divock Origi, destinandoli entrambi al Milan Futuro. Se l’attaccante belga è sparito da Milanello, Touré, dopo un periodo di assenza è stato aggregato alla seconda squadra rossonera in Serie C.

I risultati, finora, non sono stati esaltanti. Tre le partite disputate con due sconfitte, un pareggio e un’espulsione rimediata all’esordio contro il Legnago. Negli ultimi due impegni di campionato del Milan Futuro contro Sestri Levante e Ternana, Touré non è stato convocato da Bonera. Vedremo se tornerà a disposizione nel match di giovedì prossimo che vedrà i rossoneri in campo a Campobasso, nel recupero della partita rinviata a inizio novembre.

Il Milan punta a cedere Ballo Toure a gennaio, di fatto, a parametro zero. Con il contratto in scadenza a fine stagione e con nessuna possibilità di rinnovo, i rossoneri non pretendono alcun indennizzo per il senegalese che potrebbe avere ancora mercato in Ligue 1. La scorsa estate, Touré non si è accordato con il St.Etienne, facendo saltare una trattativa ormai conclusa. Stesso epilogo per quella con il Besiktas che ha provato a prenderlo anche dopo la conclusione della sessione di mercato estiva in Italia, sfruttando il prolungamento di settembre per i club turchi.

Se Touré lascerà comunque il Milan a fine stagione, resta incerto il destino di Origi. Il belga si sta allenando lontano da Milanello e, a differenza del senegalese, ha ancora un ulteriore anno di contratto con i rossoneri che continuano a pagargli l’ingaggio di 4 milioni netti a stagione. Per questo motivo, la dirigenza punta a una possibile risoluzione del contratto, ipotesi comunque non di facile soluzione.