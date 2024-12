Ha convinto Spalletti: a marzo tornerà in nazionale

Il c.t. della Nazionale italiana è pronto a dare nuova chance e fiducia a questo calciatore, che rientrerà dunque tra i convocati azzurri.

La sconfitta nell’ultima gara di Nations League contro la Francia a San Siro non ha scalfito del tutto il buon lavoro fatto dalla Nazionale italiana in questi ultimi mesi. Il commissario tecnico Luciano Spalletti, dopo il clamoroso flop di Euro 2024, ha ripreso in mano le redini, riuscendo a dare un’identità ed un gioco alla squadra azzurra, capace di prestazioni decisamente più brillanti.

Uno dei punti di forza di questa Nazionale e della sua parziale rinascita è il fatto di aver puntato su un gruppo solido, su una base da cui ripartire in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, appuntamento dove l’Italia non può assolutamente mancare. Dunque il grosso della rosa titolare è fatto e definito da Spalletti, il quale però non perderà occasione per inserire nuovi tasselli e premiare i calciatori meritevoli della maglia azzurra.

In questa Nazionale, una delle carenze più evidenti, è rappresentata dall’assenza di calciatori del Milan. Un tempo la rosa azzurra è ricca di elementi provenienti dal club rossonero, mentre oggi si fatica a trovarne qualche rappresentante. Basti pensare che all’ultimo Europeo non c’era neanche un milanista nella rosa dei 26 scelti da Spalletti. Ma la musica starebbe per cambiare.

Spalletti ‘pazzo’ per Gabbia: pronto a dargli un’altra chance

Un po’ di rossonero però è destinato a tornare in azzurro, probabilmente già dal prossimo impegno della Nazionale. Infatti Matteo Gabbia, giovane centrale del Milan, dovrebbe far parte delle convocazioni di Luciano Spalletti per le prime gare del 2025 che affronterà la nostra selezione.

Il classe ’99 in realtà era già stato chiamato dal c.t. per le gare di Nations League di ottobre, contro Belgio e Israele, restando però sempre in panchina. Gabbia ha quanto meno cominciato a respirare l’aria di Coverciano e l’ebrezza di indossare la maglia azzurra, con la speranza di tornare in questo gruppo in futuro. Il numero 46 ha poi saltato le successive chiamate per via del recente infortunio muscolare.

Con ogni probabilità Spalletti prenderà seriamente in considerazione Gabbia come alternativa in difesa, alle spalle degli intoccabili Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno e Calafiori. Il rossonero potrebbe tornare tra i convocati azzurri a marzo, quando l’Italia volerà negli USA per disputare due amichevoli internazionali contro Perù ed Ecuador, negli stadi in cui si disputerà la fase finale del prossimo Mondiale.

Dunque un pizzico di milanismo tornerà a colorarsi di azzurro, nella speranza che la chiamata di Gabbia faccia da apripista per altri futuri talenti scuola Milan, con l’obiettivo di vederli sbocciare e meritarsi la Nazionale.