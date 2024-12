Lo vogliono in quattro, il Milan può dirgli addio a gennaio

Ben quattro club hanno mostrato un forte interesse per il giocatore: il Milan è pronto a salutarlo nella sessione di mercato di gennaio

Manca solo un mese alla sessione invernale di mercato ed il Milan è al lavoro per puntellare la rosa e dare a Paulo Fonseca i giocatori che ha richiesto, soprattutto a centrocampo dove serve un vice Fofana.

L’acquisto di un centrocampista centrale è prioritario per i rossoneri avendo solo Reijnders oltre Fofana in quel ruolo e non ci sono certezze sulle condizioni fisiche di Bennacer che rientrerà proprio a gennaio. Il Milan sta seguendo vari profili in questo senso e sta guardando soprattutto in Serie A dove piacciono molto Morten Frendrup che ben si sta distinguendo con il Genoa, Warren Bondo del Monza dell’amico Adriano Galliani, e Reda Belahyane dell’Hellas Verona.

Il centrocampista del Genoa è quello più seguito da tempo, ma anche gli altri due nomi stuzzicano molto la dirigenza rossonera oltre a quello di Samuele Ricci che rappresenta il sogno. Considerato il momento che sta vivendo e la sua importanza per la squadra, appare difficile che il Torino possa cederlo a gennaio, a patto che non riceva un’offerta davvero indecente.

Il Milan, però, non sarà attivo solo sul mercato in entrata, ma anche in uscita dove cercherà di piazzare alcuni giovani che si stanno distinguendo sia con la prima squadra che con il Milan Futuro. Tra questi vi è Mattia Liberali, trequartista classe 2007 che ha suscitato l’interesse di molti club di Serie B e la sua cessione a gennaio è sempre più imminente.

Milan, Liberali verso la Serie B: in quattro vogliono il trequartista

Per le qualità dimostrate, nonostante la giovane età, Mattia Liberali merita di fare il grande salto ed anche il Milan la pensa in questo modo. I rossoneri sono infatti pronti a cedere il giocatore nella prossima sessione di mercato per fargli fare le ossa in Serie B in ottica promozione in prima squadra negli anni a venire e per il trequartista classe 2007 c’è la fila.

Oltre al già noto interesse di Bari e Sampdoria come vi avevamo già raccontato un paio di settimane fa, si sarebbe aggiunto anche quello di Cesena e Spezia pronte a dare battaglia per averlo in rosa. Tutte e quattro piazze sono decisamente importanti e sarebbero utili per far crescere Liberali che ha tutto il tempo per decidere dove vuole andare per compiere questo grande salto nel campionato cadetto.

Il Milan ha grande fiducia nelle sue doti ed è pronto a cederlo solo in prestito secco per fargli fare esperienza e far venire definitivamente fuori il suo talento. Il sogno di Liberali, come quello di quasi tutti i suoi compagni del Milan Futuro, è quello di crescere e poter debuttare in prima squadra seguendo le orme di Camarda e non vede l’ora di potersi mettere in gioco in un campionato competitivo come quello della Serie B per dimostrare al Milan di essere pronto per giocare a San Siro.