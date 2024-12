28 milioni e ok: il Milan fissa il prezzo per la cessione

Il Milan ha fissato il prezzo per la cessione del giocatore che può andare via nella prossima sessione di mercato: servono 28 milioni di euro

In vista della sessione invernale di mercato, il Milan si è attivato per mettere a segno alcune operazioni tanto in entrata quanto in uscita e non sono esclusi addii eccellenti.

I rossoneri sono chiamati a rinforzare la rosa specie in mezzo al campo dove serve assolutamente un vice Fofana, oltre ad un mediano che possa sostituire Bennacer, ancora out per infortunio e che ci metterà un po’ a ritrovare la condizione una volta rientrato a gennaio. La dirigenza sta sondando parecchi nomi in questo senso ed in lista ci sono Morten Frendrup del Genoa e Reda Belahyane del Verona, anche se il sogno per la mediana resta Samuele Ricci del Torino.

Per quanto riguarda le cessioni, invece, il Milan dovrebbe piazzare qualche giovane per fargli accumulare esperienza come Bartesaghi e Liberali, ma come detto non è esclusa una cessione importante. L’indiziato numero a lasciare i rossoneri potrebbe essere Fikayo Tomori che sta stuzzicando l’interesse di vari club, non solo dall’Italia ed il Milan avrebbe già fissato il prezzo per il suo addio: per portarlo via da Milano serviranno 28 milioni di euro.

Milan, ok alla cessione di Tomori: servono 28 milioni

In questa stagione, Fikayo Tomori non ha trovato grande spazio con il Milan. Il difensore inglese ha disputato appena 14 partite e nelle ultime sei gare di Serie A ha disputato appena 6 minuti, restando spesso in panchina. Numeri che vanno controtendenza rispetto all’inizio del campionato dove era partito titolare in 6 delle prime 8 giornate, perdendo poi protagonismo.

Il giocatore ha trovato più spazio in Champions League dove è stato sempre titolare, ma lui vorrebbe essere sempre protagonista e non è escluso un suo addio a gennaio. Lo stesso Milan non considera Tomori incedibile e chiede 28 milioni di euro per la sua cessione, cifra che potrebbero offrire i club della Premier League che hanno già mostrato interesse per lui.

Sulle tracce di Tomori c’è, però, anche la Juventus che è alla ricerca di un difensore dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. I bianconeri vogliono ripetere quanto fatto in estate con Kalulu e, visti i risultati, il Milan preferirebbe evitare di cedere un altro dei suoi giocatori alla Vecchia Signora, rafforzando una diretta concorrente. Più probabile, quindi, una cessione in Inghilterra per Tomori che in estate piaceva molto a West Ham e Newcastle.