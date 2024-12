Berardi pronto a dire sì: torna in Serie A, si chiude a gennaio

L’esterno offensivo del Sassuolo ha tanta voglia di tornare nel massimo campionato italiano: ecco le squadre che lo vogliono.

La Serie B sta stretta a Domenico Berardi, che in Serie A ha dimostrato per anni di essere un giocatore capace di fare la differenza. I suoi numeri lo testimoniano in modo chiaro: 112 gol e 83 assist in 314 presenze.

La retrocessione del Sassuolo è stata una brutta botta anche per lui, infortunato da marzo e tornato in campo solo a inizio ottobre. Quel grave infortunio, la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra, ha complicato il suo trasferimento in un’altra squadra. Gli sarebbe piaciuto rimanere nel massimo campionato italiano, però c’era incertezza sulle sue condizioni fisiche e il club emiliano non ha voluto accettare offerte che prevedessero una cessione in prestito. Da quando è tornato a giocare, ha totalizzato 1 gol e 7 assist in 7 presenze.

Calciomercato, Domenico Berardi: club che lo vogliono

Il 30enne calabrese sfrutterà il prossimo mese per migliorare ulteriormente la sua condizione fisica e prepararsi al ritorno in Serie A. Il suo obiettivo è cambiare squadra già a gennaio. Pur essendo riconoscente al Sassuolo, ha voglia di tornare subito nel campionato italiano top e si aspetta che la dirigenza neroverde non ostacoli questa sua ambizione.

A Berardi le richieste non mancheranno nel calciomercato invernale. Recentemente si è parlato di Atalanta, Juventus, Lazio e Roma come possibili destinazioni, tutte gradite al giocatore. Dopo tanti anni trascorsi in Emilia-Romagna a lottare per la salvezza, vorrebbe mettersi alla prova in una squadra che lotta per le prime posizioni della classifica. In passato ha già avuto questa possibilità, però le richieste elevate del Sassuolo hanno ostacolato ogni suo trasferimento.

L’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali è pronto ad ascoltare le proposte che arriveranno e, ovviamente, non potrà più chiedere i 35-40 milioni di euro di due-tre anni fa. Ora il prezzo sembra essere fissato a 15 milioni. Vedremo chi deciderà di investire sull’esterno calabrese, che l’anno prossimo spegnerà 31 candeline. Al 100% della condizione fisica può essere un’ottima aggiunta per diverse società della Serie A. Non è un segreto che ci abbia pensato anche il Milan in passato, però oggi Berardi non sembra più essere un obiettivo: i rossoneri sono già coperti nel ruolo.