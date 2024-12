Chukwueze come Musah: così il nigeriano si prende il Milan

Samu Chukwueze studia da Musah. E’ lui l’alternativa all’americano e così può prendersi definitivamente il Milan: il punto della situazione in vista di Bergamo

Lo scorso anno furono tre i gol segnati, così come gli assist. Le reti di Samu Chukwueze, contro il Borussia Dortmund, il Newcastle e poi con il Verona, se li ricordano proprio tutti. Nonostante le trentatré presenze e 1380 minuti giocati, il nigeriano, però, non andò oltre.

L’ex Villarreal con Paulo Fonseca ha iniziato questa annata con un altro piglio, prima di tornare ad accomodarsi in panchina. Fino a questo momento, così, Chukwueze sta vivendo una stagione di alti e bassi, ma con la doppietta realizzata contro il Sassuolo in Coppa Italia ha eguagliato lo score del suo esordio (la prima rete, decisiva, era arrivata contro l’Udinese lo scorso 19 ottobre).

Il nigeriano classe 1999 oggi non può certo essere considerato un titolare del Milan, ma Paulo Fonseca lo sta comunque coinvolgendo tanto e c’è chi non esclude un suo impiego dal primo minuto contro l’Atalanta domani sera a Bergamo. La logica spinge a pensare che contro gli uomini di Gian Gasperini ci sarà ancora una volta Yunus Musah a galoppare sulla fascia destra, così da ricoprire quel ruolo ibrido di quinti di difesa ed esterno alto nel 4-2-3-1, con cui il Milan ha trovato i suoi equilibri al Bernabeu e poi anche contro l’Empoli.

Milan, è Chukwueze l’alternativa a Musah: Fonseca ha le idee chiare

Paulo Fonseca pare davvero aver trovato la quadra per questa stagione, ma ora servono anche le alternative. Su queste pagine si è scritto dello spagnolo Jimenez come possibile vice Musah, qualcuno anche di Filippo Terracciano, ma nella testa del tecnico portoghese sembra esserci soltanto Samu Chukwueze.

Il nigeriano sta davvero studiando i movimenti del compagno americano e nelle ultime partite gli abbiamo visto fare il quinto di difesa. Lo ha fatto sabato quando è entrato contro l’Empoli – e Paulo Fonseca lo ha sottolineato in conferenza stampa nel post gara di San Siro – e lo ha fatto anche in Coppa Italia, negli Ottavi di finale, contro il Sassuolo martedì sera. Un Chukwueze più disciplinato e più attento nella fase di non possesso può certamente ritagliarsi un ruolo chiave all’interno di questo Milan che cresce di partita in partita come collettivo, ma anche nei suoi interpreti. Il nigeriano ne è certamente una testimonianza importante.