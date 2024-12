L’erede di Theo Hernandez scappa via: via all’asta, si parte da 40 milioni

Il giocatore che tanto piace al Milan ha visto il suo prezzo schizzare alle stelle. Difficile una permanenza in Serie A

Il suo nome è stato spesso accostato al Milan. Geoffrey Moncada lo ha seguito più volte da vicino, ma un futuro al Diavolo appare sempre più complicato per il giocatore, che ormai piace davvero a tutti.

Stiamo facendo riferimento a Patrick Dorgu, che il Lecce di Pantaleo Corvino, è pronto a cedere a cifre esagerate. Secondo il Direttore dell’Area tecnica dei salentini il danese classe 2004 vale più di 40 milioni di euro. Una cifra che se confermata di fatto taglia fuori il Milan dalla corsa al forte esterno.

Parlare di Dorgu, però, solamente come terzino, ormai, è davvero riduttivo. Il 20enne nato a Copenhagen, d’altronde, ha dimostrato di saper giocare un po’ ovunque sulla fascia. Gioca basso, sia a destra che a sinistra, ma anche alto. Nel Lecce, ultimamente si sta muovendo proprio come attaccante ed è proprio in posizione di ala destra che il calciatore ha trovato la via della rete in tre circostanze, contro il Verona, il Venezia e il Parma. Anche Marco Giampaolo lo sta impiegando alto e il suo futuro dal punto di vista tattico è tutto da scrivere.

Dorgu, il Lecce gongola: “E’ un campione e piace all’estero”

Ma la sua estrema facilità nella corsa e l’abilità di giocare un po’ ovunque a soli 20 anni lo hanno reso appetibile da tantissime squadre.

E’ da almeno due anni che il Milan lo segue con interesse. D’altronde sarebbe il colpo giusto per dare un’alternativa a Theo Hernandez (in futuro se non dovesse rinnovare anche sostituirlo), oltre che sulla destra, dove avrebbe spazio per giocare titolare. Oggi però potrebbe più facilmente prendere il posto di Musah. Un jolly per ogni evenienza, quindi. Ma come detto, il prezzo è ormai schizzato alle stelle e il Milan non appare proprio in prima fila.

Dorgu ha fatto impazzire Antonio Conte che lo porterebbe subito a Napoli, ma anche gli azzurri rischiano di veder sfuggire il talento danese. Pantaleo Corvino sa bene che presto arriveranno i soldi dalla Premier League: “Dorgu è un potenziale campione. Corregga: è un campione – afferma in maniera netta il direttore dell’area tecnica del Lecce – Esterno basso o alto, corre per tre e vede la porta, ha un motore che manca a chiunque altro. Un calciatore del genere ha estimatori, ci mancherebbe, e per lui certo che cene sono tanti, anche all’estero. Ma Dorgu resta qua e poi in estate se ne parlerĂ , perchĂ© il suo destino è indirizzato, il futuro gli appartiene”. Il Lecce, dunque, è pronto a scatenare una vera e propria asta