Milan, la formazione anti-Atalanta: Fonseca nel segno della continuità

Le possibili scelte di Fonseca per Atalanta-Milan, il tecnico portoghese spinge sulla continuità. Le ultime da Milanello

C’è tanta voglia di Milan in questi giorni, soprattutto dopo le due belle partite contro Empoli e Sassuolo. Sia chiaro: illudersi non fa bene a nessuno, visto che solo poche settimane fa, la squadra di Paulo Fonseca si faceva rimontare dal Cagliari pochi giorni dopo la storica serata di Madrid. Gli alti e bassi sono ormai una peculiarità di questo gruppo, che quantomeno ha trovato un po’ di continuità dal punto di vista dei risultati.

C’è ancora da lavorare, e tanto, per quanto riguarda le prestazioni ma una cosa è certa: il Milan ha una sua identità, è convinto di quello che fa e ha le idee abbastanza chiare, anche se in continuo mutamento. In questi tre mesi Fonseca ha provato diverse soluzioni: è partito in un modo, ha continuato con qualche modifica e ha finito, forse, con quella definitiva. Che abbiamo visto nelle ultime partite. Quando siamo ad inizio dicembre, possiamo dire che probabilmente il Milan ha una sua formazione tipo, quella definitiva dei titolarissimi, negli uomini e nella struttura di gioco, con e senza palla. Ed è quella che, a meno di colpi di scena, vedremo anche domani contro l’Atalanta.

Atalanta-Milan, la probabile formazione: Fonseca cerca continuità

Un primo annuncio è stato fatto da Fonseca in conferenza stampa: giocherà Yunus Musah esterno a destra, l’uomo che, in questo momento, rappresenta un po’ la pedina chiave per lo scacchiere rossonero soprattutto in fase difensiva. Il suo lavoro è tanto semplice quanto efficace: affiancare Emerson Royal senza palla così da comporre una linea a cinque, con tre centrocampisti (uno dei quali è, spesso, Pulisic) e i due attaccanti (fra cui Leao).

Potremmo vedere questa soluzione anche domani con l’Atalanta (difficile, invece, la variante col 4-4-2 vista in alcune situazioni con l’Empoli). E quindi la formazione è la stessa di una settimana fa: Maignan, che ha recuperato dal problemino fisico, in porta, Emerson, Thiaw, Gabbia e Theo in difesa, gli insostituibili Fofana e Reijnders in mezzo, Musah con Pulisic e Leao in trequarti e Alvaro Morata unica punta. Dovrebbero essere questi gli undici scelti da Fonseca, che potrà poi contare su una bella panchina lunga: ad oggi, a parte il lungo degente Florenzi e il rientrante Bennacer, sono tutti a disposizione. E pensare che un anno fa Stefano Pioli a causa degli infortuni faticava a metterne undici in campo.