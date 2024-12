Offerta DAZN e tifosi in festa: svolta improvvisa in vista di Natale

Nuove importanti offerte di DAZN per i nuovi utenti: c’è ancora poco tempo a disposizione, ecco tutti i prezzi

Sono stati tre mesi di Serie A davvero molto intensi. Come ampiamente prevedibile, dopo un mercato da 150 milioni e senza altri impegni oltre il campionato, il Napoli di Antonio Conte è in testa alla classifica. La distanza dalle altre però è minima, e sono davvero tante (e con qualche sorpresa). La più vicina infatti non è l’Inter, che però ha una partita in meno, bensì l’Atalanta di Gasperini, che mai come quest’anno sembra aver acquisito la maturità da potenziale Scudetto.

Oltre alla crescita dal punto di vista mentale, gli orobici godono anche di una rosa di altissimo livello, rinforzata in ogni reparto e con tante soluzioni a disposizione. Tutto questo nelle mani del Gasp, ad oggi fra i migliori allenatori al mondo sotto tutti i punti di vista. L’altra sorpresa è la Fiorentina, che deve recuperare il match contro l’Inter rinviato a causa dell’emergenza medica occorsa a Edoardo Bove. Milan e Juventus sono più indietro invece ma con la voglia di tornare in corsa il prima possibile. Per farlo però è necessario per entrambe avere più continuità di risultati. Insomma, il campionato promette bene e ora DAZN vi offre la possibilità di viverlo con offerte molto interessanti.

Offerta DAZN, i nuovi prezzi: che affare

Fino al prossimo 8 dicembre, sulla scia del Black Friday, la piattaforma streaming, sempre molto criticata a causa dei disservizi tecnici e giornalistici, ha deciso di offrire agli utenti sconti davvero importanti per ogni tipo di pacchetto. DAZN infatti propone ai tifosi varie possibilità di abbonamento e ognuna di queste, grazie a questa offerta, costa meno rispetto al solito.

Ecco, di seguito, tutti i prezzi delle offerte per ogni tipo di pacchetto:

DAZN Start

soluzione annuale a 69 euro (anziché 99 euro)

soluzione mensile con vincolo annuale a 5,90 euro al mese per i primi tre mesi (anziché 11,99 euro al mese)

per i primi tre mesi (anziché 11,99 euro al mese) soluzione mensile senza vincolo a 7,90 euro al mese per i primi tre mesi (anziché 14,99 euro al mese)

DAZN Goal Pass (tre partite Serie A ogni turno)

soluzione annuale a 89 euro (anziché 129 euro)

(anziché 129 euro) soluzione mensile con vincolo annuale a 7,90 euro al mese per i primi tre mesi (anziché 13,99 euro al mese)

per i primi tre mesi (anziché 13,99 euro al mese) soluzione mensile senza vincolo a 9,90 euro al mese per i primi tre mesi (anziché 19,99 euro al mese)

DAZN Standard

soluzione annuale a 259 euro (anziché 359 euro)

(anziché 359 euro) soluzione mensile con vincolo annuale a 14,90 euro al mese per i primi tre mesi (anziché 34,99 euro al mese)

per i primi tre mesi (anziché 34,99 euro al mese) soluzione mensile senza vincolo a 19,90 euro al mese per i primi tre mesi (anziché 44,99 euro al mese)

DAZN Plus