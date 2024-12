Fonseca furioso dopo Atalanta-Milan: “Mancanza di rispetto!”, ci va giù pesante

Furioso Fonseca nel post partita di Atalanta-Milan: nel mirino del portoghese c’è l’arbitro La Penna, ecco le sue parole

Paulo Fonseca non le manda a dire nel post-partita di Atalanta–Milan. I rossoneri tornano da Bergamo con zero punti: decisiva la rete di Ademola Lookman negli ultimi minuti. Grandi polemiche però per la prima rete di De Ketelaere, arrivata in seguito ad un evidente fallo su Theo Hernandez non segnalato dall’arbitro. Un errore chiaro ed evidente sul quale, purtroppo, il Var non poteva intervenire.

Il mister portoghese, che è apparso subito molto nervoso con l’arbitro, non ci sta: “Tutti parlano di arbitri e hanno ragione. Il primo gol è fallo, chiaro, senza dubbio. Ma il modo come ha arbitrato la partita era contro il Milan, non c’è dubbio, e non solo oggi. Non c’è rispetto per il Milan in questo momento e io non ho paura di dire la verità come oggi. Ogni settimana c’è un errore, sempre con gli stessi. Questo arbitro era qui a fare il Var contro l’Udinese e abbiamo visto cosa è successo. Avevo paura di questo arbitro e infatti…“, le sue parole a Sky Sport. Ma non è finita.

Fonseca contro l’arbitro La Penna: “Perso per colpa sua”

Fonseca si è scagliato contro l’arbitro anche nell’intervista a DAZN: “Anche l’arbitro è stato un fattore negativo in questa partita. Sono sempre stato zitto, mai ho parlato di loro, ma questa è una mancanza di rispetto per il Milan quello che stanno facendo. Il gol di De Ketelaere è chiaro per tutti che cambia la partita“.

Sulla partita, invece, ecco l’analisi con ancora una provocazione verso l’arbitro: “Abbiamo fatto una bellissima prima parte. L’Atalanta è fortissima, penso che nel secondo tempo è mancato il legame con quelli davanti per fare meglio. Abbiamo preso due gol da palla ferma: uno è irregolare e che ha lasciato il Milan senza punti“.

In campo ha regnato l’equilibrio: “La partita è stata sempre equilibrata, abbiamo avuto tanto la palla in costruzione ma abbiamo sbagliato il rigore per fare bene le cose per arrivare dall’altra parte. Quello che abbiamo fatto bene nel primo tempo non siamo riusciti a ripeterlo nel secondo“.

Fonseca continua a non essere preoccupato per la classifica: “Dobbiamo guardare alla prossima partita, senza pensare troppo alla classifica. La squadra sta bene, ha perso come ha perso oggi qui ma mi sembra chiaro che abbiamo giocato bene e abbiamo fatto buone cose. Dobbiamo continuare, tornare alla vittoria e non pensare alla classifica“.