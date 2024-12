Il Milan pronto a dare l’ok: addio con lo sconto, via per 18 milioni

C’è uno scontento nel Milan che sta trovando poco spazio con Fonseca. La sua cessione non è affatto da escludere

Un buon momento per il Milan di Fonseca che si presenta all’impegnativa sfida contro l’Atalanta reduce da tre vittorie consecutive contro Slovan Bratislava, Empoli e Sassuolo.

Non certo tre avversari insormontabili per i rossoneri che hanno dato comunque l’impressione di aver trovato una maggiore solidità rispetto al recente passato. Le scelte di Fonseca, almeno nella formazione titolare, sembrano ormai codificate con Gabbia e Thiaw coppia centrale, Fofana e Reijnders insostituibili in mediana e Musah schierato come esterno alto. Un ruolo da equilibratore quello del centrocampista americano che pare essersi già adattato alla nuova posizione.

Chi invece non riesce a trovare una collocazione stabile nel Milan attuale è Ruben Loftus Cheek. Titolare inamovibile con Pioli, il centrocampista inglese non ha trovato la stessa continuità nella formazione con Fonseca che non lo “vede” in mediana al fianco di Fofana né come trequartista.

Loftus Cheek, l’ipotesi non è da escludere

Un Loftus Cheek spaesato quello che abbiamo visto in campo finora in Serie A e Champions League. Un giocatore lontano, per rendimento e prestazioni, da quello ammirato lo scorso anno quando, in più di un’occasione, ha fatto la differenza con la sua fisicità specie con gli inserimenti tra le retrovie.

Con il nuovo assetto tattico e l’ormai prossimo rientro di Bennacer, tornato a Milanello per la fase di riatletizzazione seguita al grave infortunio al polpaccio, gli spazi per Loftus Cheek potrebbero ridursi ancora. Inevitabilmente, in una situazione del genere, non stupiscono le indiscrezioni su un futuro del centrocampista inglese lontano dal Milan.

Da escludere, a meno di colpi di scena, un suo addio alla riapertura del mercato a Gennaio. Scenario possibile, invece, la prossima estate quando per Loftus potrebbe esserci l’opportunità di tornare in Premier League, campionato dove ha ancora mercato. Come vi abbiamo già scritto in un precedente articolo, attenzione al Nottingham Forest, al Fulham (sua ex squadra) e all’Aston Villa, tutti club potenzialmente interessati a riportare Loftus Cheek in patria.

Qualora dovessero esserci le condizioni, il Milan non si opporrebbe alla cessione dell’inglese dalla quale vorrebbe ricavare almeno 18-20 milioni, una valutazione ampiamente alla portata dei club di Premier League. Dal canto suo, Loftus Cheek ha ancora tempo per tornare il calciatore ammirato la scorsa stagione. L’impressione però, al momento, è che non dipenda solo da lui.