Lo cacciano: esonero e cambio, panchina ad un ex Milan in Serie A

Un ex calciatore rossonero viene preso in considerazione da una società in caso di cambiamento della guida tecnica della squadra: ecco di chi si tratta.

Sono già saltate alcune panchine della Serie A e ce sono altre a rischio. Non si possono escludere nuovi cambiamenti nelle prossime giornate. Come sempre, tutto dipenderà dai risultati.

Finora ad aver cambiato allenatore sono Roma (due volte, da De Rossi a Juric e a Ranieri), Lecce (da Gotti a Giampaolo) e Genoa (da Gilardino a Vieira). Tra coloro che sono stati dati a rischio c’è pure Paolo Vanoli del Torino, che nelle ultime cinque giornate di campionato ha collezionato quattro sconfitte e un pareggio. È a +4 sulla zona retrocessione la prossima partita contro il Genoa potrebbe essere molto importante per il suo futuro. Ma c’è chi sta decisamente messo peggio di lui.

Serie A, licenziamento possibile: i candidati alla sostituzione

Il tecnico che in questo momento sta vivendo la situazione più difficile è Eusebio Di Francesco, ultimo in classifica con il Venezia: solo 8 punti ottenuti in 14 giornate e a -4 dalla zona salvezza. La dirigenza sta seriamente considerando la possibilità di cambiare guida tecnica per cercare di avere una svolta.

Domenica la squadra veneta affronterà il Como allo stadio Pierluigi Penzo e tale match sarà probabilmente decisivo per le sorti di Di Francesco. Si tratta di una partita che il Venezia può pensare di vincere, affrontando un’altra neopromossa, seppur sulla carta più attrezzata (è comunque terzultima in classifica). Nelle ultime 4 giornate sono arrivate solo sconfitte, la vittoria manca dal 30 ottobre (3-2 in casa contro l’Udinese). Ritrovare i 3 punti sarebbe importante per tanti motivi.

In caso di KO, l’esonero di Di Francesco sarebbe quasi scontato. Già trapelano i nomi di altri allenatori che potrebbero rimpiazzarlo. Tuttomercatoweb cita Giuseppe Iachini e Andrea Pirlo, con l’ex centrocampista di Inter, Milan e Juve che aveva iniziato la stagione in Serie B con la Sampdoria ed è stato successivamente licenziato. Un altro nome preso in forte considerazione è Fabio Cannavaro, che nella passata stagione è subentrato alla guida dell’Udinese e ha condotto la squadra alla salvezza. La dirigenza del Venezia è pronta a fare una scelta netta nel caso in cui la squadra dovesse perdere la quinta gara consecutiva in Serie A.