Milan, si accende una speranza: 10 milioni in arrivo in cassa

Il Milan è pronto a cedere: addio al club rossonero da parte del giocatore che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Continua la marcia di avvicinamento al primo big match di giornata. Ad aprire le danze toccherà al Milan che, dopo le fatiche in Coppa Italia, netta la vittoria per 6-1 contro il Sassuolo, stasera sfiderà l’Atalanta in trasferta. Inutile sottolineare l’importanza di un match che rischia di essere già decisivo per le sorti del campionato.

Fare bene per il Milan significherebbe risalire la classifica mentre, per gli orobici, vincere significherebbe essere una seria pretendente per lo scudetto. Insomma, nonostante al termine dei giochi manca ancora molto è oggi che si decidono le sorti dei vari club. Soprattutto in vista del prossimo calciomercato di riparazione che sembra regalerà delle sorprese ai club italiani.

Tanti sono i movimenti che si concretizzeranno già a partire dal prossimo mese, in entrata ma anche in uscita. Il Milan, ad esempio, spera di fare cassa e di iniziare ad accumulare un tesoretto da investire nelle prossime manovre: il club è pronto a chiudere la trattativa, il Milan ha già detto sì.

Calciomercato Milan, c’è l’ok del club: fissato il prezzo del trasferimento

Decisione presa in estate da parte della società meneghina che a fine agosto, un po’ a sorpresa, ha deciso di regalare al suo tesserato un destino diverso. Dapprima sembrava potesse rimanere a Milano e invece, proprio sul gong della chiusura del mercato estivo, il club ha deciso di girarlo in prestito. Oggi Tommaso Pobega è un giocatore del Bologna e il suo riscatto inizia a farsi a sempre più possibile.

Vincenzo Italiano ha visto il proprio club rinforzarsi in vista di una stagione ricca di impegni e uno degli ultimi colpi in entrata è stato proprio quello del centrocampista meneghino. Trasferimento a titolo temporaneo con possibile di riscatto da parte dei rossoblù che possono confermare l’acquisto grazie a circa 10 milioni di euro. Il Bologna sembra essersi finalmente convinto, soprattutto dopo aver visto il classe 1999 gonfiare la rete.

Prima rete stagionale per la mezzala di proprietà dei rossoneri che ha segnato il suo primo goal con il Bologna durante il match di Coppa Italia, è stato proprio lui ad aprire le danze contro il Monza. Rete e prestazione importante da parte di Pobega che si è così avvicinato verso la conferma nel capoluogo emiliano. Per il Milan, in caso di riscatto, si tratterebbe di un’importante plusvalenza.