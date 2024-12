@ML – Infortunio Pulisic in Atalanta-Milan, le condizioni dell’americano

Pulisic costretto ad uscire durante il primo tempo di Atalanta-Milan, le condizioni dell’attaccante rossonero

Gran bella partita a Bergamo fra Atalanta e Milan. Risultato sbloccato dalla rete, da annullare per un evidente fallo, di De Ketelaere di testa: il più classico dei gol dell’ex, quasi inevitabile. I rossoneri però hanno avuto subito la forza di reagire: si è riattivata la corsia di sinistra con Theo che manda Leao in profondità, il portoghese trova bene Morata in area ed è pareggio. Ora le squadre sono in campo per il secondo tempo.

Oltre al gol subito, l’altra nota stonata del primo tempo della partita è l’infortunio di Christian Pulisic. L’americano, poco prima il duplice fischio dell’arbitro, si è fermato a causa di un problema al polpaccio e Fonseca è stato costretto a cambiarlo. Al suo posto è entrato Loftus-Cheek, che a sua volta aveva avuto un piccolo problema nell’intervallo del match contro il Sassuolo, per fortuna subito risolto. Ma come sta Pulisic? Al momento si parla di un indurimento al polpaccio: non sembra particolarmente preoccupante, ma per avere la certezza bisognerà aspettare domani e i classici esami strumentali. Ricordiamo che il Milan sarà in campo di nuovo fra pochi giorni per la Champions League contro la Stella Rossa e che Pulisic, seppur non brillantissimo come ad inizio stagione, è un giocatore troppo importante. Speriamo possa recuperare ed essere disponibile.