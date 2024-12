Il Milan ne ha parlato col Sassuolo, affare da 7 milioni

In casa Milan c’è grande delusione per il ko arrivato in casa dell’Atalanta che rischia di complicare in maniera decisa il percorso dei rossoneri verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan potrebbe trovare una soddisfazione però in ottica calciomercato con i rossoneri che sono pronti a chiudere un affare con il Sassuolo col quale hanno parlato in occasione della sfida di Coppa Italia.

La vittoria per 6-1 in casa contro il Sassuolo di martedì scorso ha dato la possibilità al Milan di centrare la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia con i rossoneri che vogliono cercare le proprie soddisfazioni nelle coppe dopo una partenza in campionato troppo altalenante. In occasione del match contro gli emiliani, la dirigenza del Milan ha preso informazioni su una stella del Sassuolo che da tempo è finito nel mirino di Ibrahimovic e Moncada, pronti a portarlo a Milanello seppur lasciandolo fino a giugno in prestito.

Milan, colpo di calciomercato: i rossoneri mettono nel mirino una stella del Sassuolo

Cristian Volpato piace molto al Milan. Il giovane attaccante del Sassuolo sta mettendo in mostra le sue qualità durante questa stagione in Serie B, confermando quanto di buono fatto vedere durante lo scorso anno in alcuni scampoli di gara in Serie A.

La volontà del Milan è quella di andare a chiudere subito la trattativa con il Sassuolo lasciando il giocatore della nazionale under 21 in prestito alla formazione di Fabio Grosso fino al termine del campionato. Gli emiliani, in testa alla classifica di Serie B, non vogliono perdere troppe stelle durante il mercato di gennaio, desiderosi di chiudere quanto prima il discorso relativo alla promozione.

La possibile cessione a titolo definitivo di Domenico Berardi ad una big di Serie A, impone al Sassuolo di non andare a depauperare la rosa a disposizione di Grosso e Volpato resterà in Emilia fino al termine della stagione. Il Milan potrebbe chiudere il colpo già a gennaio sulla base di 7 milioni di euro con il giovane classe 2003 che continuerebbe a giocare in neroverde fino al termine della stagione.

Volpato potrebbe poi prendere il posto in rosa che al momento è ricoperto da Chukwueze. Il nigeriano sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi come del resto tutta la squadra. In un anno e mezzo in rossonero, però, non è mai riuscito a convincere pienamente e potrebbe salutare alla fine del campionato per una somma intorno ai 20 milioni.